Байден подписал оборонный бюджет на 2024: Украине выделено $300 млн

Глава Белого дома отметил, что документ содержит нормы, которые ограничивают способность президента США представлять страну на международной арене.

Президент США Джо Байден 22 декабря подписал Акт об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2024 год. Документ предусматривает рекордные 886 млрд долларов на военные нужды, а также продолжает действие Инициативы по предоставлению безопасности помощи Украине в пределах 300 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Закон предоставляет критически важные полномочия, необходимые нам для создания вооруженных сил, необходимых для сдерживания будущих конфликтов, и одновременно поддерживает военнослужащих, их супругов и семьи, которые выполняют эту миссию каждый день", — говорится в сообщении.

Американский президент приветствовал принятие закона и одновременно отметил некоторые положения Акта. По его мнению, в документе содержатся нормы, которые ограничивают способность президента Соединенных Штатов представлять государство на международной арене, а также могут привести к раскрытию "разведданных или военных оперативных планов, или может затронуть интересы конфиденциальности исполнительной власти".

В этой связи Байден призвал Конгресс как можно скорее отменить эти ограничения.

Напомним, Конгресс США принял законопроект об оборонной политике на сумму 886 млрд долларов, в рамках которого Украина в 2024 году может получить помощи на 300 млн долларов. Это рекордная сумма для США, так как в 2022 году оборонный бюджет страны составлял 777 млрд, в 2021 — 740 млрд а в 2020 — 738 млрд долларов.