Уничтожают дроны: у Зеленского сообщили о создании дополнительных мобильных групп ПВО

Враг ежедневно обстреливает Украину с применением "Шахедов". С особой интенсивностью атакует приграничье и прифронтовые регионы, в частности Херсонщину.

С начала недели, с 18 декабря, Херсонщина подверглась почти 500 обстрелам. Враг выпустил более 2500 снарядов, что в среднем составляет — по 100 обстрелов в день. Поэтому защита неба требует усиления. Поэтому военные администрации продолжают работу над созданием дополнительных мобильных групп, полностью укомплектованных для оперативного реагирования на угрозы вражеских "Шахедов". Об этом заявил заместитель Руководителя ОПУ Алексей Кулеба.

Только за одну неделю в Херсонской области погибли два человека. Еще 28 — ранены. Среди них четверо детей.

"Мы же усиливаем защиту неба в каждой области Украины. Большинство российских беспилотников сегодня сбивают мобильные огневые группы. Их работа эффективна и помогает экономить ракеты для уничтожения вражеских крылатых ракет и авиации", — заявил Кулеба.

Областные военные администрации продолжают работу над созданием дополнительных мобильных групп, полностью укомплектованных для оперативного реагирования на дроновые угрозы.

"Не останавливаемся, комплектование и усиление этих групп продолжается ежедневно", — добавил он.

Не только Херсонщина

Россия в ночь на 22 декабря атаковала Украину дронами-камикадзе. Дрон попал в киевскую квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского.

Вражеский "Шахед" упал в 10-20 метрах от частного дома под Киевом, где находилась семья общественного активиста. На месте падения вспыхнуло. Это произошло в ночь на 22 декабря. Российский дрон-камикадзе Shahed-136 добрался до местности под Киевом, где расположен дом руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина.

Затем ВСУ сообщили о еще одной группе дронов, которые движутся в сторону Шепетовки Хмельницкой области. Затем БПЛА отправились в Ровенскую область.

ВС РФ запустили по Украине стаю дронов-камикадзе Shahed-136, которые направлялись из трех точек старта: из Курска, с Чонгара в Крыму и из Приморска-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.

Напомним, украинские военные учатся уничтожать "Шахеды" на симуляторах. Как пояснил совладелец PSS by Logics7 Игорь Белов, компания решила сфокусироваться на разработке симулятора огневой подготовки с добавлением определенных модулей оружия.