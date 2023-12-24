Демобилизация будет только после войны: Умеров рассказал, что ждет военных (видео)

В Украине создадут "матрицу мобилизации", которая покажет украинцам, что с ними будет происходить после призыва в ряды Сил обороны, заявил министр Умеров.

Военные Сил обороны будут находиться на службе до конца войны и не смогут демобилизоваться. Но в Министерстве обороны Украины разработают механизмы, благодаря которым бойцы смогут отдохнуть, отвоевав два года на линии фронта. О новациях в системе военной службы рассказал министр обороны Рустем Умеров в интервью порталу "Суспільне".

По словам Умерова, в новый закон о мобилизации внесут изменения относительно призыва на службу, демобилизации, получения отсрочки и социальной защиты военных. При этом военные будут находиться в армии до тех пор, пока идет война.

Мобилизация в Украине — заявления Умерова

Бойцам, мобилизованным в ряды ВСУ, предложат два механизма, чтобы они имели возможность восстановиться, пояснил министр. В частности, они смогут "частично демобилизоваться" или воспользоваться отпуском. С этой целью создаются специальные механизмы — юридические, законодательные и технические.

"Мы должны понимать, что это наша общая цель, это вопрос справедливости для всех. Мы работаем над теми, кто уже воюет, и мы нашли решения, которые будут поданы в Верховную Раду", — уверен чиновник.

В Украине также создадут специальную "матрицу мобилизации", заявил Умеров. "Матрица" означает, что четко пропишут события, которые будут происходить с человеком, призыванного в армию — как будут происходить тренировки, боевые слаживания, выход на линию фронта, получение отпуска, социальная помощь и тому подобное.

"У нас, к сожалению, воспринимается, что служить родине — это наказание. Эти мировоззренческие вещи надо изменить: и подходы к ним, и форматы. Моя цель — решить эти проблемы. Нужны правила игры. Для всех".

Как пояснил Умеров, планируют обдумать, действительно ли целесообразно снижать призывной возраст до 25 лет. Также отметил, что будут вести учет и приглашать в ТЦК другими способами, а не останавливая мужчин на улицах. С другой стороны, мужчины, получив вызов, должны явиться в военкомат и пройти военно-врачебную комиссию.

"Мы работаем над базами данных. После учета — смотрим, будет ли та или иная категория вообще предложена на военную службу или нет. Это огромный механизм, который надо обсуждать пошагово", — подытожил министр, отметив, что, вероятно, военнообязанные будут получат соответствующие оповещения на смартфон.

Рустем Умеров – детали новаций в системе мобилизации (см. с 14:20)

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой годовой пресс-конференции 19 декабря заявил, что Генштаб нуждается в мобилизации 450-500 тыс. человек. Также отметил, что рассматривают снижение призывного возраста и призыв в армию женщин. Глава государства отметил, что на мобилизацию женщин вряд ли согласится, а по снижению возраста послушает аргументацию.

Между тем военный ВСУ отметил, что Украина нуждается в действительно массовой мобилизации. По его мнению, это нужно для того, чтобы получить лучшие условия на момент, когда Россия будет готова к переговорам.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждает, что платформа "Дія" не будет отправлять повестки военнообязанным украинцам. Чиновник аргументировал это тем, что в законодательстве Украины такой способ призыва не предусмотрен.