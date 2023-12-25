Наемника из Сербии заметили в Крыму: как ВС РФ пополняют личный состав (фото)
С каждым днем во временно оккупированный Джанкой прибывает больше солдат с территории Российской Федерации. Подполье называет "свежим мясом" захватчиков, которых свозят в Крым.
Подполье заметило наемника из Сербии во временно оккупированном Джанкое в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.
"Атеш" заметил наемника из Сербии в Джанкое", — говорится в сообщении.
Партизаны рассказали, что с каждым днем враг свозит все больше солдат в Джанкой. Источники "Атеш" постоянно сообщают о прибытии новых партий "свежего мяса".
Украинское подполье заметило новоприбывших из Амурской области, однако среди "обычных солдат", прибывающих с территории Российской Федерации, был замечен наемник из Сербии.
В партизанском движении отметили, что не позволят противнику спокойно находиться на территории Крыма и сделают все, что в их силах, для скорейшего освобождения полуострова.
Напомним, 24 декабря в пгт Новоозерное возле Евпатории в Крыму партизанское движение "Атеш" обнаружило командный пункт Вооруженных сил Российской Федерации. Подполье обнаружило командно-штабную машину и автомобили на гражданских номерах. В частности, российские военные перевезли к командному пункту несколько единиц военной техники, которая нужна для пополнения потерь на юге Украины.
20 декабря в Джанкое в Крыму подполье обнаружило базу противника. На окраине города в гаражном кооперативе российские военные разместили свою технику. Кроме этого, оккупанты ожидают прибытия новых мобилизованных солдат, поэтому привозят КамАЗы.