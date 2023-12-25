"Совершил 104 теракта": российский суд заочно арестовал Кирилла Буданова, детали

Главе ГУР МОУ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок начнет исполняться с момента, когда генерал-лейтенанта экстрадируют на территорию России.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов был заочно "арестован" на территории Российской Федерации. Об этом сообщает российское медиа "РИА Новости" 25 декабря.

Следственный комитет РФ обвиняет украинского разведчика в том, что он якобы совершил 104 теракта. В результате, Басманный суд Москвы принял решение об аресте Кирилла Буданова, но заочном.

"Буданов К. А. обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — заявила собеседница журналистов.

Кроме того, в отношении главы ГУР МОУ якобы избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок начнет исполняться в том случае, если произойдет "экстрадиция" на территорию России, или Кирилл Буданов будет там задержан.

Представители украинской разведки никак не комментировали этот инцидент на момент публикации материала.

Розыск Буданова в РФ: что известно

14 декабря сообщалось, что Министерство внутренних дел России приняло решение объявить в розыск главу ГУР Украины Кирилла Буданова. По данным российских медиа, украинский разведчик разыскивается по статье уголовного кодекса, однако конкретная статья не указывается.

В тот же день появилась и реакция от представителя разведки Андрея Юсова. Он отметил, что в действиях противника не нужно искать логику, ведь он преследует совершенно иную цель.

"Это поддержка пропаганды. У Буданова целая коллекция подобных идиотских решений. Это очередной показатель эффективной работы разведки и Буданова лично. Главное решение впереди — это решение международного трибунала о действиях российских военных преступников", — заявил Андрей Юсов.

Напомним, 14 декабря Кирилл Буданов заявлял, что РФ не планирует вести войну в Украине в 2025 году. По его словам, россияне "очень придирчиво" считают свои средства, которые уходят на военную агрессию против Украины.