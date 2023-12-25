Набрать новых людей — не выход: Арахамия о подготовке к мобилизации 500 тысяч мужчин

Отсутствие законопроекта о мобилизации порождает неопределенность и большое количество фейков. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Рада ожидает готовый документ, который можно будет обсудить профильным комитетом.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч граждан. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Сегодня правительство должно внести законопроект по мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета Министров в ближайшее время закончат свою часть работы", — сказал Давид Арахамия.

По его словам, отсутствие законопроекта о мобилизации порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, "Дії" и прочее.

Арахамия отметил, что алгоритм работы не изменился, в частности военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч граждан, а правительство разрабатывает правила. Он убежден, что просто набрать новых людей и решить проблемы тех, кто сейчас находится на службе, — не выход, поскольку президент Украины Владимир Зеленский четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в ВСУ.

"Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы", — пояснил он.

Также Давид Арахамия заявил, что нужно работать несмотря на календарь.

Мобилизация 500 тысяч мужчин: что известно

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб обратились к нему по вопросу мобилизации. Они предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч мужчин. По словам президента, говоря о дополнительных силах мобилизации, стоит также найти демобилизационные процессы.

В тот же день военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что речь идет не о дополнительном количестве людей для службы в ВСУ, а о замене тех, кто отвоевал два года.

Напомним, 20 декабря народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что нельзя конкретизировать вопрос о мобилизации, поскольку так враг может узнать о проблемах ВСУ. Кроме этого, он считает, что мобилизацию однозначно нужно проводить.