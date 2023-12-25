Marder выполняют боевую задачу: Минобороны показало видео с немецкими БМП в Украине

На кадрах бронетехника преодолевает водную преграду, продвигаясь дальше по размытой дороге.

В Украине были замечены боевые машины пехоты (БМП) Marder, на которых бойцы Силы обороны выполняют боевые задачи. Соответствующее видео было опубликовано 25 декабря в Twitter пресс-службой Минобороны Украины.

На кадрах замечена колона немецких БМП, которая передвигалась по грунтовой дороге в дневное время суток. В публикации не указана локация передвижения, а на видео можно увидеть размытую дорогу с водной преградой, которую форсируют украинские военные, продвигаясь далее по размытой дороге.

"БМП Marder готовы к выполнению следующей боевой задачи. И ничто не сможет нас остановить!", — так подписали видео в Минобороны.

БМП Marder в Украине

Украинские войска получили немецкие бронемашины Marder в начале этого года. Техника участвовала в боях в ходе летнего контрнаступления ВСУ.

В сентябре стало известно, что правительство ФРГ поручило компании Rheinmetall поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder. Сообщалось, что для выполнения поставленной задачи компания активизировала усилия по производству БМП.

Украинские военные в целом высоко оценили боевые возможности данной бронетехники, в частности, отмечая превосходные ходовые качества машины. Одним из преимуществ Marder по сравнению с аналогичной техникой советского времени — мощный двигатель в 600 л.с., который позволяет развивать скорость до 45 км/ч по пересеченной местности.