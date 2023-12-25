Мобилизация в Украине: что будет с теми, кто не пришел в военкомат после 27 лет

Мобилизацию планируют расширить. В числе новых категорий мужчины, у которых закончилась отсрочка и те, кто и вовсе не был взят на воинский учет.

В Украине планируют расширить перечень лиц, подлежащий мобилизации. Речь идет о трех категориях мужчин, включая уклонявшихся от призыва. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, сообщает hromadske.

За счет кого расширят мобилизацию

Вооруженные силы Украины планируют расширить мобилизацию за счет трех категорий граждан:

граждан, которые были сняты с воинского учета до 2015 года и не были восстановлены;

граждан, у которых закончился срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;

граждан, которые достигли 27-летнего возраста, но не были взяты на воинский учет в связи с уклонением от выполнения воинского долга.

Как сообщил Горбач, цель расширения мобилизации — обеспечить доукомплектование Сил обороны в соответствии с существующей потребностью.

Изменения в порядке мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявлял, что Генштаб предложил ему мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб должны ответить на вопросы, которые будут интересовать общество, если мобилизовать дополнительные силы на фронт.

Ранее, 12 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в Украине готовят "новые инициативы" по мобилизации и президент Владимир Зеленский уже дал указание. По его словам, в нехватке военных нет ничего неожиданного.