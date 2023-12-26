Россияне превращают украинскую молодежь в рабов и "пушечное мясо", — Федоров (фото)

По словам мэра Мелитополя, россияне согнали украинцев в различные "молодежные организации", которые должны обеспечить подготовку к президентским выборам в России.

На временно оккупированных территориях россияне превращают украинскую молодежь в рабов и "пушечное мясо". Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты превращают молодежь на ВОТ в рабов и пушечное мясо для России", — сказал Иван Федоров.

По его словам, враг согнал часть украинцев в различные "молодежные организации", которые имеют разные названия, однако одну цель — подготовка к так называемым "президентским выборам".

"Юг молодой", "волонтеры победы", "вссс", "делай", "рсм", "мы вместе", "волонтеры медики" и другие кошмарят мелитопольцев сбором подписей в поддержку единого на России кандидата в диктаторы", — подчеркнул Федоров.

Подготовка к так называемым "президентским выборам" на ВОТ Подготовка к так называемым "президентским выборам" на ВОТ

Он отметил, что еще часть молодежи отправили в различные военизированные организации, которые готовят к отправке на фронт. В частности, "выращивают будущее пушечное мясо" для частных военных компаний. Россияне из так называемой "Эспаньолы" "дрессировали" подростков на полигоне. Это подразделение подчиняется ЧВК "Редут", следующей по популярности после ЧВК "Вагнер", добавил Федоров.

Россияне готовят молодежь к отправке на фронт Россияне готовят молодежь к отправке на фронт

Напомним, 5 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне развивали сеть милитаризованных клубов для подростков. На базе псевдоколледжа в Луганске враг открыл "Центр военно-спортивной подготовки".

7 декабря стало известно, что на временно оккупированных территориях противник планировал детей в возрасте от 14 лет отправлять на военную подготовку, а от 16 лет — готовить к мобилизации. Россияне хотели обучать подростков основам стрельбы, работе с БПЛА, средствами связи и радиоэлектронной борьбы.