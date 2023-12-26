Пойдут на металлолом: Украина сделала запрос на получение 45 вертолетов Taipan от Австралии

По данным журналистов, власти Австралии планируют утилизировать сразу 45 вертолетов, которые находятся в хорошем техническом состоянии.

Австралийские авиационные специалисты проводят тайную разборку 45 многоцелевых вертолетов типа Taipan, а затем "скрывают" запчасти на военном полигоне. Украина сделала запрос на передачу суден на вооружение ВСУ. Об этом пишет австралийское издание APDR.

Данные вертолеты оцениваются приблизительно в 20 миллионов долларов на вторичном рынке. Тем не менее, несмотря на высокую цену, власти приняли решение провести их тайное уничтожение. Стало известно, что "Тайпаны" демонтируются на части, а не разрезаются, поскольку их конструкция обладает высокой прочностью благодаря углеродному волокну в составе.

После того как информация стала общедоступной, министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о планах утилизации вертолетов с акцентом на "их максимальную ценность".

По информации издания, Украине недавно отправила запрос федеральному правительству Австралии относительно возможности приобретения указанных списанных вертолетов "Тайпан".

В источнике отмечаюи, что вертолеты Taipan, несмотря на свой возраст, остались в отличном состоянии.

Что известно про вертолеты Taipan

NHIndustries NH90 (Taipan) — это двухмоторный многоцелевой военный вертолет среднего размера. Он был разработан в ответ на требования НАТО к боевому вертолету, который также мог бы использоваться в военно-морской среде. Тип получил обозначение MRH-90 Taipan, MRH — многоцелевой вертолет.

NH90 является первым серийным вертолетом, полностью оснащенным электронное управление управлением полетом.

Украина сделала запрос на получение 45 вертолетов Taipan от Австралии

Напомним, что при поддержке Министерства обороны Австралии в рамках военной помощи в Украину была отправлена небольшая партия австралийских штурмовых винтовок ACAR.