ВС РФ могли захватить Марьинку: в DeepState оценили ситуацию в городе (фото)

Враг захватил руины, которые находились под штурмами и обстрелами в течение 22 месяцев, не считая битву до полномасштабного вторжения. Сейчас бои идут на северо-западных окраинах города, рассказали аналитики.

Вооруженные силы Российской Федерации могли захватить Марьинку Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram.

"Очередные кадры боев на западных окраинах Марьинки фактически свидетельствуют о потере города", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что враг штурмует посадки на западных окраинах города и поднял свой флаг напротив уничтоженной в феврале Георгиевской церкви. На других кадрах видно, что оккупанты занимают посадку западнее так называемого "мехдвора", тогда как один из бойцов ВСУ отступает на юг по посадке.

Бои за Марьинку

В DeepState отметили, что Марьинка "полностью стерта с лица земли". Российские военные захватили руины, которые находились под постоянными штурмами и обстрелами 22 месяца, не считая бои до полномасштабного вторжения.

"Бои идут на св-зп окраинах города и говорить, что город не оккупирован, как минимум, странно", — пояснили аналитики.

Кроме этого, в последние дни появляется немало "панических" заявлений о Курахово. Враг будет пытаться до него дойти, убеждены в DeepState, однако сейчас оккупанты находятся в 11 километрах от города. В Курахово опасно, как и год назад. Жителям лучше эвакуироваться, если они еще этого не сделали.

Напомним, 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о захвате Марьинки Донецкой области. Однако по словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, продолжаются бои за город. В частности, украинские военные находились в административных границах Марьинки.

18 декабря ветеран АТО и эксперт Евгений Дикий рассказал, что потеря Марьинки несет угрозу, поскольку за городом сразу идет Курахово, а это означает выход в оперативное пространство, что несет угрозу ближним тылам.