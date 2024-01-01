Время производить оружие. Какие планы у Украины и РФ на 2024 год

Украина в следующем году сделает ставку на кооперацию с Западом и собственные силы. РФ, в свою очередь, запускает в серию новые образцы вооружения, а также наращивает производство существующих моделей самолетов, средств ПВО и боеприпасов к ним.

Полномасштабная фаза российско-украинской войны переходит в 2024 год. Украина и Россия переводят экономику на военные рельсы: увеличивают бюджеты, наращивают производство техники и боеприпасов. Ни одна из сторон не планирует сдаваться, поэтому война будет продолжаться. Фокус разобрался, что может происходить на войне между РФ и Украиной.

Тренд на уменьшение помощи – с какими итогами Украина завершает 2023 год

Декабрь 2023 года. Российские войска давят сразу на нескольких направлениях на востоке и юге Украины. В свою очередь Силы обороны продолжают операцию на левом берегу Днепра в районе села Крынки, где создан плацдарм. Официальные лица Украины признают: контрнаступление не дало ожидаемых результатов, однако останавливаться Силы обороны не планируют.

Мировые тренды в конце года таковы, что пакеты военной помощи задерживаются. В Соединенных Штатах республиканцы и демократы ищут компромисс в вопросе защиты границ от мигрантов. Из-за этого последний пакет военной помощи будет выделен до конца декабря 2023 года, без дополнительных средств Пентагон не может поддерживать Украину в нынешних темпах. В воздухе зависло более 61 млрд долларов.

БМП Bradley M2, иллюстративное фото

В Европейском союзе в свою очередь Венгрия тормозит выделение Украине 50 млрд евро. Рассмотрение вопроса планируется 1 февраля 2024 года. По сообщениям СМИ, ЕС ищет варианты, как лишить Венгрию права голоса, чтобы они не могли заблокировать выделение помощи. Вместе с тем сообщается, что у Евросоюза есть план "Б". Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что Венгрии дали время на решение, будут ли они присоединяться к выделению 50 млрд евро. Средства будут выделены в любом случае, уверен министр.

Пока наибольший партнер в лице США увяз в политических спорах, Германия удваивает объем военной помощи с 4 до 8 млрд евро. Также Дания, Норвегия и Финляндия планируют увеличить объемы финансовой и военной помощи Украине и планируют ее на несколько лет вперед. После перевыборов в Польше отношения между Киевом и Варшавой теплеют. В Чехии говорят, что на складах оружия уже нет для передачи, но они готовы производить оружие для нужд Киева.

Оборонный бюджет Украины и РФ – на что делают ставку две страны

Оборонный бюджет Украины в 2024 году составит 1,16 триллиона гривен, а у оккупантов – 10,775 триллиона рублей (около 4,5 трлн гривен).

По заявлению Минобороны, Украина будет делать ставку на производство собственного вооружения и на кооперацию с Западными партнерами. Уже сейчас известно о таких компаниях, которые локализуют предприятия в Украине:

BAE Systems – ремонт и обслуживание артиллерии в ВСУ;

Rheinmetall – ремонт и обслуживание техники, производство БТР Luchs;

Babcock – обслуживание противоминных тральщиков класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов";

Baykar – производство беспилотников;

Quantum Systems – производство запчастей для беспилотников, а в дальнейшем и полноценное изготовление БПЛА в Украине;

Проекты с США по производству и модернизации средств ПВО.

При этом часть проектов остается непубличной. Украина также наращивает собственное производство: боеприпасы, бронетехника, артиллерия, средства ПВО и РЭБ, беспилотники. Президент Владимир Зеленский публично объявил, что Украина произведет 1 млн FPV-дронов. Кроме этого, как сообщил министр стратегпрома Александр Камышин, в Украине изготовят сотни дальнобойных беспилотников.

Украина планирует изготовить 1 млн FPV-дронов в 2024 году Фото: Dronarium Україна / Фейсбук

В целом на приобретение и ремонт вооружения и техники Минобороны Украины выделило 265,4 млрд гривен. Больше всего средств из бюджета будут выделены на выплаты зарплат персоналу – 862 млрд гривен.

В то же время РФ выделяет на 2024 год 10,775 триллионов рублей – это на 70% больше, чем в 2023 году. Кремль выделяет на войну почти одну треть всего бюджета на удержание армии и финансирование оборонно-промышленного комплекса. На какие потребности будут выделять средства не указывается.

У РФ "Коалиция-СВ" – у Украины "Богдана". Какое вооружение появится у ВС РФ и ВСУ

О производстве вооружения в Украине известно немного. Среди публично озвученных образцов есть как артиллерия, так и боеприпасы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в месяц на украинских предприятиях производят 6 САУ "Богдана" калибром 155-мм. Также в "Украинской правде" добавляют, что в разработке "Богдана" в виде прицепной гаубицы.

Украина вышла на производство 6 САУ "Богдана"

В РФ 20 декабря заявили, что в серию пошла САУ "Коалиция-СВ", которая должна позволить оккупантам вести контрбатарейную борьбу. Заявляется, что российская артустановка имеет дальнобойность в 70-80 км. Однако это потребует особых боеприпасов, обычные 152-мм снаряды не подойдут. Сейчас в этом поле у Сил обороны абсолютное преимущество, так как есть дальнобойные системы и боеприпасы к ним. Например, САУ PzH2000 в связке с высокоточным M982 Excalibur имеет дальность стрельбы до 48 км. У российских войск таких систем и снарядов нет.

В РФ заявили о старте серийного производства САУ "Коалиция-СВ"

Также за РФ остается преимущество в авиации. По данным британской исследовательской группы Conflict Armament Research, российская электроника в управляемых авиабомбах с модулем УМПК становится сложнее. Кроме модуля навигации "Комета-М" враг добавил еще один навигационный контроллер СМАРТ. Добавлено две батареи для управления элеронами бомбы и два сервопривода, а для раскрытия крыльев модуля УМПК добавлен пиропатрон.

Устройство УМПК для авиабомб Фото: Conflict Armament Research

В 2024 году в арсенале Воздушных силах Украины появятся истребители F-16, на которых сейчас обучаются украинские летчики. Факт передачи самих самолетов не столь важен, как важно вооружение, которое будет вместе с ним. Народный депутат Олександра Устинова говорит, что Украина обсуждает вопрос модернизации самолетов F-16. Важно обновить радар, чтобы видеть цели дальше 110 км. Также F-16 смогут бороться с российскими Су-34, которые сейчас и запускают управляемые бомбы, не заходя в зону действия ПВО. F-16 с современным радаром и ракетами смогут атаковать вражеские самолеты или же сделать так, чтобы они не смогли безнаказанно сбрасывать бомбы.

Если вернуться с воздуха на землю, то в РФ планируют восстановить производство ряда образцов техники. Например, танков Т-80 на "Омсктрансмаше". Уже было заявлено о восстановлении танковых двигателей для них. Как объясняет танковый историк Андрей Тарасенко, "Омсктрансмаш" имел свой проект модернизации танка Т-80 в противовес проекта Т-14 "Армата. "Уралвагонзавод" тогда выиграл в тендере. Однако в связи с огромными потерями в бронетехнике, оккупанты планируют восстановить производство.

Заливка корпуса редуктора силовой передачи для Т-80 в РФ Фото: скрин видео

Танки – не единственный пример того, как РФ вводит в эксплуатацию "новые старые" образцы оружия. В декабре в Москве заявили, что они начинают серийное производство САУ "Коалиция-СВ", которая якобы будет иметь дальность до 70 км. По данным OSINT-аналитика Naalsio, на Токмацком направлении ВСУ выбили 93 артиллерийских установок и 30 установок реактивной артиллерии, тогда как у украинской армии потери составили 2 реактивные системы и 33 артустановки. Большая часть украинских потерь – удары беспилотников, а не артсистем.

Всего российские войска заявляют о производстве и других систем и бронетехники. Однако стоит отметить, что в РФ уже не раз заявляли о якобы применении танков Т-14 "Армата", но никаких доказательств предоставлено не было. Есть вероятность, что в РФ преувеличивают количество собственных разработок и их физического количества. В основном, это возрожденные советские разработки: САУ "Мальва", плавающий танк "Спут-СД" и другие.

Кроме бронетехники РФ продолжает производство самолетов, вертолетов, средств ПВО и ракет. Некоторые сферы удается даже расширять несмотря на западные санкции. В частности, оккупанты открыли в Москве завод по производству зенитных ракет. Серия 40Н6 может атаковать и наземные цели. Для их перехвата необходимы противоракетные комплексы по типу Patriot и SAMP/T, поскольку боеприпас летит по квазибаллистической траектории. Также налажено производство дронов-камикадзе по типу Shahed. Российский военный бюджет, несмотря на коррупцию, будет сохранять ресурсное превосходство над Украиной в производстве вооружения.

Поэтому в целом у РФ остаются возможности для ведения боевых действий и поддержания нынешних темпов боев в техническом, материальном и человеческом планах.

Крылатая ракета "Нептун" продолжает улучшаться Фото: Укроборонпром

Украина в свою очередь делает ставку на производство не только западного вооружения, но и разработке собственного. Вероятно, разработка оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" или "Грім-2" продолжается. Официально заявлялось о готовности на 60%, а кроме этого ведутся работы над модернизацией крылатых ракет "Нептун", которые теперь могут бить врага на земле, а не только на воде. Неизвестно, есть ли возможность у Украины изготавливать новые танки или БТРы, однако уже были показаны танки Т-64БВ образца 2022 года. Вероятно, они восстанавливались в условиях полномасштабной войны.

Т-64БВ образца 2022 года

Также в Минобороны огласили о планах приобрести более 700 боевых бронированных машин для украинского войска. На данный момент ключевой проблемой является то, что все вооружение необходимо в большем количестве. Без западной помощи Украине будет крайне сложно сохранить нынешнее положение.

Война переходит в затяжную фазу – какие планы озвучивают в РФ

На недавней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина было снова озвучено ряд пропагандистских заявлений. Среди них и то, что Одесса якобы "российский город", а украинские территории – это подарки Сталина или Ленина. Экзистенциальная угроза для Украины сохраняется. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все задачи", которые поставил президент Путин будут достигнуты. Более того он утверждает, что ВС РФ продвигаются по многим направлениям и выполнение задач "СВО" приближается.

"В 2024 году российские военные продолжат спецоперацию до полного выполнения задач, определенных верховным главнокомандующим", – сказал Шойгу, но не стал уточнять, какие именно цели.

В украинской разведке при этом уточняют, что задачи РФ – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также удержать всех временно оккупированных территорий Украины. По словам Вадима Скибицкого, Путин переносит выполнение задач на следующий год. Оккупировать две области ни удалось ни в 2022, ни в 2023 годах.

Не прекращать борьбу – планы ВСУ на 2024 год

Украинский президент Владимир Зеленский также провел пресс-конференцию. Несмотря на то, что контрнаступление не позволило выйти Украине к Азовскому морю и разорвать сухопутное сообщение Крыма с РФ, Силы обороны продолжат свою борьбу. Президент заявил, что больше не будут публично обсуждаться планы операций украинских войск из-за того, что летнюю кампанию широко освещали в СМИ.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный на вопрос о том, какие операции планируются зимой заявил, что война – это не шоу. Нельзя комментировать, что будут делать украинские защитники.

Leopard 2A6 после ремонта в Литве Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania

"Иначе будет шоу, а не война, цена которому – человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", – заявил Залужный.

Также генерал Залужный назвал три ключевых позиции, которые необходимы ВСУ:

люди;

боеприпасы;

вооружение.

"Вооруженным силам, и мне лично, главное, чтобы пришли люди в войско и могли выполнить поставленную задачу. Повторюсь, мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", — заявил главнокомандующий ВСУ.

По словам начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, перенесение боевых действий на территорию РФ – хорошая идея. Однако не стоит путать с тем, как это делает армия России, поэтому нельзя будет это сравнивать.

Также недавно глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что спецслужба усиливает работу в тылу врага, чтобы приблизить войну поближе к Кремлю. Среди приоритетных целей – военные корабли РФ, военные базы, логистические коридоры и другие объекты.

"Планируя и готовя свои спецоперации СБУ тщательно выбирает цели. Мы работаем на военных объектах или там, где противник использует для выполнения своих боевых задач. Мы действуем полностью в рамках норм международного права", – заявил Малюк.