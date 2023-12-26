Господство под угрозой: за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота, – глава МО Британии

По словам министра Гранта Шаппса, новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс утверждает, что ликвидация российского десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии не соответствует распространенной идее о "тупике" в войне России и Украины. Об этом он сообщил в своем Twitter (X).

Британский министр подчеркнул, что ликвидация корабля Черноморского флота является доказательством того, что те, кто утверждает, что война на территории Украины зашла в тупик, ошибаются.

По его словам, начиная с осени 2023 года, было ликвидировано 20% Черноморского флота РФ.

"Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море", – подытожил Шаппс.

Пост Шаппса

Напомним, 26 декабря сообщалось, что ВСУ нанесли удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму, который мог перевозить дроны-камикадзе Shahed. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил проведение спецоперации.

Спустя несколько часов в Минобороны РФ подтвердили, что БДК "Новочеркасск" получил повреждения после удара авиационными управляемыми ракетами, однако дополнительно сообщили якобы об уничтожении двух самолетов Су-24.