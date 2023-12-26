В РФ хвастаются, что выпустили самолеты пятого поколения Су-57

ВС РФ получили на вооружение 12 истребителей Су-57, заявили российские власти. При этом обещают, что в 2024 году получат еще больше.

Российская Объединенная авиационная корпорация (ОАК), которая поставляет военные самолеты для ВС РФ, в полном объеме выполнила государственный заказ по выпуску истребителей 5 поколения Су-57. Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь, говорится в заметке в Telegram-канале "РИА Новости".

По словам россиянина, государственный заказ на выпуск подобных воздушных судов в 2023 году вырос вдвое. ОАК с заказом Кремля справилась в полном объеме.

Отметим, Слюсар не сообщил, сколько именно новейших истребителей получила российская армия и сколько планирует получить в будущем.

На портале росСМИ "Газета.ru" приведены другие подробности заявления главы ОАК, которые прозвучали в эфире пропагандистского канала "Россия 24". В частности, он хвастался, что выпуская самолеты, придерживался графика, а иногда — работали "даже с опережением". Также указал, что в 2024 году Минобороны РФ планирует изменить объем заказа — сделать его "еще больше".

Авиация РФ — чем особенный самолет Су-57 — чем особенный самолет Су-57

Су-57 — истребитель 5 поколения, который в РФ, согласно заявлениям чиновников, начали выпускать в 2019 году — об этом рассказали на портале Aerohub Time в августе 2022 года. По разным оценкам, по состоянию на начало вторжения, Россия имела от 3 до 15 воздушных судов — в зависимости от того, считать ли прототипы и переделки старых моделей.

Между тем стоимость нового российского самолета — около 2,236 млрд руб (по ценам 2019 года). Среди его характеристик — сверхзвуковая скорость (2100-2600 км/ч.), способность вести радиоэлектронную борьбу и вести разведку, говорится в статье Military watch magazine. Также рассказывается, что российский самолет способен нести несколько дронов различного назначения. Авторы привели данные российского правительства по выпуску Су-57 — их количество якобы в 2023 году удвоили по сравнению с 2022 годом и выпустили 12 шт.

Отметим, истребители Су-57 Россия использовала на войне в Украине — например, запускали авиационные ракеты по Одесской и Полтавской области в 2022 году. Ранее Фокус писал, что росСМИ сообщили о создании новой ракеты, которая запускается этим самолетом. Дальность полета ракеты — около 600 км. Также эксперты отмечали, что устройство имеет низкие стелз-характеристики, поэтому проигрывает американскому самолету F-16.

Напоминаем, 22 декабря российская авиация потеряла сразу три истребителя Су-34 на оккупированной Херсонщине. После потери еще двух самолетов в течение следующих дней военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что Россия теряет возможности в небе и вскоре переведет самолеты подальше от линии фронта.