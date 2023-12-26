Удар по БДК "Новочеркасск": из бухты Феодосии ушли два российских корабля, — СМИ (фото)

По данным журналистов, россияне могли вывезти военный корабль и катер Черноморского флота. Впрочем, после мощного взрыва образовалась дымка, которая позволила разглядеть лишь очертания суден.

Бухту в Феодосии, что в оккупированном Крыму, покинули два российских корабля после удара по большому десантном кораблю "Новочеркасск". Об этом 26 декабря сообщает "Крым.Реалии" ("Радио Свобода").

По информации журналистов, корабли вывели спустя несколько часов после удара по БДК "Новочеркасск".

"Из-за дымки и большого расстояния идентифицировать корабли не представлялось возможности" — говорится в сообщении.

При этом, исходя из размеров суден, журналисты предположили, что речь идет об одном военном корабле и одном военном катере Черноморского флота России.

Фото: Крым. Реалии

Удар по БДК "Новочеркасск" — что известно

В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Подтверждено поражение корабля "Новочеркасск" из состава Черноморского флота России тактической авиацией Воздушных силам ВСУ.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин был проинформирован о проведенном ударе.

Фотографии поврежденного судна появились в социальных сетях. На снимках видны лишь черные обугленные обломки судна.

Юрий Игнат, представитель Воздушных сил Украины, назвал удар по БДК "Новочеркасск" ключевым событим минувшей ночи. По его словам, уничтоженное вражеское судно пополнит эскадру Черноморского флота России, возглавляемую потопленным ранее флагманом "Москва".

"Уже появились фото, там скелет один остался от этого корабля, сгорело все фактически дотла", — подчеркнул представитель Воздушных сил", — рассказал Игнат.

На борту БДК "Новочеркасск" могло быть до 2000 "шахедов"

Полковник запаса Петр Черник рассказал в эфире национального телемарафона, что мощная детонация на корабле "Новочеркасск", вызвана, вероятно, уничтожением ударных дронов типа Shahed. По его словам, ВС РФ могли потерять около двух тысяч БПЛА.