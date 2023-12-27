Уничтожают почти 60%: Тарнавский оценил потери ВС РФ во время штурмов с бронетехникой

За прошедшие сутки, как сообщил бригадный генерал, враг нанес 7 авиаударов и совершил 994 артобстрела. Силам обороны удалось ликвидировать почти 350 захватчиков и 35 единиц техники.

Оккупанты активно используют для наступательных действий бронированную технику, но около 60 процентов уничтожают украинские защитники. Подробности в Telegram сообщил Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврія".

Более половины боевых машин, по его словам, ликвидируют, а остальные — быстро отступают. За прошедшие сутки враг нанес 7 авиаударов, организовал 51 боевое столкновение и совершил 994 артобстрела.

Украинские войска стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага составляют 348 человек.

Уничтожено 35 единиц военной техники врага. В частности, 3 танка, 1 ББМ, 2 автомобиля и 28 БпЛА. Еще 17 единиц техники российских подразделений получили повреждения.

"Вместе победим! Слава Украине!" — заявил он.

Ситуация на юге — данные Генштаба ВСУ

На Запорожском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 27 декабря, украинские войска отбили 9 атак противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонской области бойцы Сил обороны и в дальнейшем проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу реки Днепр. Несмотря на значительные потери, российские оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 бесполезных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Напомним, 27 декабря ВВС обнародовало интервью с Александром Тарнавским, в котором он рассказал о стремлении освободить украинскую территорию от оккупантов. Сопротивление со стороны российских вооруженных сил предполагается значительным. По его словам, в следующем году он не ставит задачу "завершить войну", потому что Украине нужна только победа.