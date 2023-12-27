"Чтобы горело в разы больше": "Атеш" разведал российскую РЛС в Крыму (фото)

Важно ликвидировать работу РЛС в Крыму, чтобы увеличить успех украинских ракетных ударов и атак БПЛА по военным объектам в Севастополе, рассказали в подполье.

Украинское подполье разведало российскую радиолокационную станцию (РЛС) во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты в Балаклавском районе города Севастополь смогли разведать комплексы станции радиолокации", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что важно было ликвидировать работу такого типа систем для увеличения успеха украинских ракетных ударов и атак беспилотными летательными аппаратами по военным объектам в Севастополе. В "Атеш" отметили, что агенты все фиксируют и оперативно передают любые данные.

В подполье поделились координатами объекта — 44.522996, 33.549422.

Российская РЛС в Крыму

Партизанское движение "Атеш" отметило продолжение разведки всех объектов России, своей задачей они назвали оперативную передачу любой информации, которая поможет украинским военным деоккупировать Крым.

"А так же поздравляем всех с Новым годом и передаем пламенный "привет" оккупантам, желаем что в этом году у вас все пылало в разы больше, и мы в этом будем помогать", — добавили в "Атеш".

Напомним, 26 декабря партизанское движение "Атеш" сообщило об обнаружении эшелона с военной техникой Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированном Джанкое в Крыму. В частности, были замечены БТР, БМП, мастерские технического обслуживания автомобильной техники, командно-штабные машины на базе ЗИЛ-131.

В тот же день стало известно о разведке партизанами территории 68-го морского инженерного полка во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Подполье зафиксировало отсутствие охраны и каких-либо признаков охраны.