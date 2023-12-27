Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, существует ли возможность выбирать бригаду (видео)

Во время мобилизации военкомы могут учесть гражданскую профессию военнообязанного, пояснил представитель ВСУ. Например, тракториста могут сделать водителем танка или БМП.

Военнообязанные украинцы имеют возможность попасть в приоритетное для себя подразделение ВСУ. Кроме того, они должны помнить, что первая повестка вовсе не означает, что их через неделю бросят воевать под Бахмут. О деталях мобилизационных мероприятий в Украине рассказал спикер Сухопутных войск Владимир Фито в эфире всеукраинского телемарафона.

Фитьо напомнил, что украинцы могут попасть на службу двумя путями — мобилизовавшись или добровольно заключив контракт с ВСУ. Только во втором случае человек сможет получить направление в выбранную самостоятельно бригаду.

Мобилизация в Украине — детали

По словам представитель ВСУ, получение первой повестки означает, что человек должен явиться в Территориальный центр комплектования и уточнить учетные данные. В этот момент нужно предоставить документы, которые дают право на отсрочку — например, свидетельство о браке, справка о количестве детей и тому подобное. Если есть основания на отсрочку на основе состояния здоровья, то человек пройдет военно-врачебную комиссию и получит соответствующее заключение.

После этого, если гражданин признан годным, он может ожидать другую повестку — его мобилизуют в момент, когда у военного командования возникнет потребность в той или иной военно-учетной специальности, пояснил Фитьо.

Всех мобилизованных сначала готовят к участию в боевых действиях. Время подготовки зависит от того, какую военно-учетную специальность имеет человек. Если это какая-то простая специальность, то подготовка длится один месяц, а затем — две недели боевое слаживание.

Если специальность сложнее, то обучение может длиться и два месяца. Иногда возможно даже обучение на полигонах зарубежных партнеров. Также Фитьо объяснил, что в военкоматах могут учитывать гражданскую профессию человека, отправляя его на обучение.

"Куда человек попадает на обучение? При распределении по подразделениям больше учитывается также и профессия самого военнообязанного. Если это, например, водитель или бывшие тракторист, конечно, его целесообразнее отправить на обучение на водителя танка или на водителя-механика БМП".

Когда человек завершил подготовку, только после этого окончательно определяется, в какое именно подразделение он попадет — опять же, это происходит в зависимости от потребностей тех или иных бригад на разных отрезках фронта.

Чтобы попасть в конкретное подразделение, украинец должен оказаться в армии не по повестке, а заключив добровольный контракт. Тогда он может обратиться в определенную бригаду, уточнить, есть ли у них запрос на имеющуюся специальность. Если потребность есть, то командир пишет отношение, которое предоставляется в ТЦК — и гражданин идет служить в желаемое для него подразделение ВСУ.

"Если вы что-то выбрали и уже знаете, куда хотите идти, то у вас есть такая возможность и вы можете ее реализовать на контрактной форме прохождения военной службы", — подчеркнул спикер Сухопутных войск.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что получил запрос на мобилизацию 500 тыс. украинцев. При этом верховный главнокомандующий заявил, что будет решать, допустит ли мобилизацию 25-летних мужчин.

26 декабря главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел брифинг, на котором уточнил некоторые вопросы относительно мобилизации и хода войны. Генерал отметил, что войска действительно нуждаются в людях, поскольку Россия продолжает войну и готовится набирать 450 тыс. новобранцев. Кроме того, обосновал, почему срок службы предлагают установить 36 месяцев, а не, например, 18 месяцев.

Между тем на портале Верховной Рады Украины опубликовали законопроект, который вносит ряд изменений в закон о мобилизации. Среди новаций — уменьшение возраста мобилизации и сокращение перечня причин, по которым могут дать отсрочку. Также есть положения, которыми предлагают жестче наказывать за отказ от повесток и побег за границу.