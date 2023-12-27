Мобилизация в Украине: что делать военным, если не дают направление на ВВК

По словам представителей командования Медицинских сил ВСУ, в случае проблемных вопросов можно звонить на горячую линию в соответствующие службы или обращаться в суд.

Верховная Рада готовит масштабные изменения в правила мобилизации в Украине, которые будут касаться воинского учета, военно-врачебной комиссии, военной службы и соцобеспечения военных. Это предусмотрено в новом законопроекте №10378 от 25 декабря 2023 года, который опубликован на официальном веб-портале парламента.

Как указано в этом документе, всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, и все мужчины от 18 до 60 лет во время военного положения считаются военнообязанными. То есть мобилизованным может быть любой из мужчин, которые не имеют права на отсрочку и признаны годными к службе на военно-врачебной комиссии (ВВК). Итак, законом предусмотрено, что потенциально мобилизованное лицо обязательно проходит ВВК и призыв без такого решения запрещен.

Однако встречаются случаи, когда военнослужащим в воинской части отказывают в направлении на прохождение ВВК. Поэтому командование Медицинских сил ВСУ на собственной Facebook-странице рассказало, как нужно действовать в такой ситуации.

В случае, если воинская часть и другие уполномоченные лица отказывают военному в направлении на ВВК, необходимо позвонить и объяснить проблему:

на горячую линию командования Медицинских сил ВС Украины по номеру (044) 522-83-58;

и/или Министерства обороны Украины — 0 800-500-442.

В случае если после телефонного разговора решение вопроса не сдвинулось с места, военные медики рекомендуют подать заявление в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК.

"Сейчас существует практика положительных решений в таких вопросах", — говорится в сообщении.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины совместно с правоохранительными органами будет проверять выданные после начала полномасштабного вторжения России в Украину выводы ВВК.

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Кроме того, по словам директора Defense Express Сергея Згурца, существует критический дефицит подготовленных бойцов, которые должны удерживать линию обороны.