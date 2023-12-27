Учли строение тела: Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин (фото)

В ведомстве ждут информацию от командования, сколько бронежилетов для военнослужащих нужно приобрести. Каждое изделие весит от 10 кг и создано с учетом особенностей женской фигуры.

Военнослужащие Сил обороны вскоре получат бронежилеты украинского производителя, сертифицированные Министерством обороны Украины. Бронированная защита весит от 10 кг и сконструирована с учетом женского телосложения. О новом военном снаряжении для женщин в армии рассказали на портале военного ведомства.

Минобороны Украины сертифицировало женский бронежилет, заявил главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

Военнослужащая в сертифицированном бронежилете Фото: Минобороны Украины

По словам чиновника, изделие, разработанное компанией "Украинская броня", весит от 10,5 кг. Вес зависит от размера и комплектации. Вскоре объявят тендер на закупку бронежилетов для военнослужащих — купят такое количество, которое скажет военное командование.

Минобороны показало сертифицированные женские бронежилеты Фото: Минобороны Украины Различные модели бронежилетов для женщин Фото: Минобороны Украины

Изделие сконструировано в соответствии с характеристиками тела женщины, пояснил Ширко. Например, учли, что у военнослужащих более узкие плечи и широкий таз — им было неудобно носить бронежилеты, созданные для мужчин. Поэтому изделия в нужных местах сузили или расширили. Кроме того, бронеплиту выгнули наружу, чтобы женщинам было удобнее.

На фотографиях, опубликованных Минобороны Украины, можно вблизи рассмотреть изделия сертифицированные бронежилеты для женщин. На фотографиях действительно видно, что спереди предусмотрены рельефные швы, которые учитывают наличие груди у военнослужащих.

Конструкция женского бронежилета Фото: Минобороны Украины

Женщины в ВСУ — детали

Отметим, 16 декабря в Минобороны Украины рассказали, что в Силах обороны на сегодня находится 60 тыс. военнослужащих. Из них на военных должностях — 40 тыс. человек. Между тем только в ноябре 2023 года стало известно, что чиновники планируют приобрести для украинок специальные женские бронежилеты. Закупку осуществят в 2024 году — к тому времени 5 тыс. женщин на линии фронта будут обходиться другой бронезащитой.

Напоминаем, в июне 2023 года украинские чиновники рассказали, что планируют закупить для войска новую партию бронежилетов и шлемов. Между тем продолжается судебное разбирательство дела о некачественной брони, которую в первые месяцы войны предоставил иностранный поставщик.