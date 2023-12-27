Уничтожение БДК "Новочеркасск": опубликован спутниковый снимок корабля ЧФ РФ

Судя по обнародованному фото, от российского судна в Феодосии остались лишь черные куски.

Результаты уничтожения большого десантного корабля "Новочеркасск" можно увидеть на новом спутниковом фото Maxar Technologies. В сервисе микроблогов Х журналист Кристиан Триберт сообщил подробности.

На снимках видны остатки российского корабля, который находился в порту Феодосии во временно оккупированном Крыму. Можно увидеть, что на месте со дня виднеется его корпус. Над остатками и дальше наблюдался дым даже после потопления.

Для сравнения к сообщению он прикрепил другое изображение. Фото было сделано 5 декабря.

Удар по ВДК "Новочеркасск"

Российский большой десантный корабль "Новочеркасск", который находился в порту Феодосии, в ночь на 26 декабря был атакован. Судно было нагружено боеприпасами. В частности, там были ракеты "Калибр" и КАБы.

В Воздушных Силах проинформировали, что в момент атаки корабль мог перевозить боеприпасы и иранские дроны-камикадзе типа Shahed.

Позже обнародовали спутниковые снимки уничтоженного корабля — он пошел на дно. Также в СМИ сообщили, что частично затонуло еще одно судно.

Как рассказал Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ, на большом десантном корабле "Новочеркасск" в момент удара могли находиться более 80 человек. По его словам, на корабле обязательно должен был оставаться персонал. Сейчас результаты атаки по военному судну еще верифицируются, поскольку проводить разведку на оккупированной территории сложно.

Напомним, 27 декабря стало известно, что в России ищут виновных в уничтожении большого десантного корабля БДК "Новочеркасск". Партизаны сообщают, что оккупанты ищут наводчиков среди местного населения. Для проведения расследования в Крым прибыли сотрудники ФСБ и других российских структур.