ВС РФ продвинулись возле Авдеевки: ISW назвал территории, которые захватил враг (карта)

Главной наступательной операцией врага в Украине является захват Авдеевки. Российские военные ведут штурм возле города при поддержке бронетехники, рассказали аналитики.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 28 декабря.

"Российские силы недавно продвинулись к северу от Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами 27 декабря", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 26 декабря, россияне продвинулись возле Степного. Геолокационные кадры от 27 декабря указывают на то, что враг продвинулся на юг от террикона Авдеевки. Украинские и российские источники утверждают, что вблизи Очеретино, Новокалиново и Новобахмутовки, Степного, Авдеевского коксохимического завода, промзоны, Водяного, Северного, Первомайского и Невельского продолжаются позиционные бои.

По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, враг ведет штурм при поддержке бронетехники возле Авдеевки, за сутки ВСУ смогли уничтожить 60% вражеской техники, которая участвовала в наступлении. 27 декабря он отметил, что усилия РФ по захвату города остаются главной наступательной операцией врага в Украине. В частности, Авдеевское направление является основным направлением нынешних наступательных усилий оккупантов, которые планируют обойти и окружить город. Для поддержки попыток прорыва украинской обороны ВС РФ постоянно перебрасывают сюда силы, прежде всего подразделения "Шторм Z" и "Шторм V".

Авдеевское направление

Напомним, 27 декабря аналитики DeepState рассказали, что российские военные вели активные наступательные действия в Степном Донецкой области. Участились случаи, когда на штурм украинских позиций идет только вражеская техника, а пехота отказывается.

В тот же день стало известно, что пилоты 47-й отдельной механизированной бригады остановили наступление россиян возле Степного Донецкой области.