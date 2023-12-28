Под Мелитополем партизаны во второй раз уничтожили мост: Федоров объяснил его важность

Разрушение моста лишает оккупантов железнодорожного сообщения в Токмак и Молочанск, которые сейчас обороняют ВС РФ.

На оккупированном Запорожье у оккупантов благодаря украинским партизанам усложнилась логистика. Они уничтожили железнодорожный мост в районе Светлодолинского. Об этом в эфире телемарафона 28 декабря сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, мост ранее уже попадал в поле зрения украинского подполья. Партизаны его уже взрывали, но тогда оккупанты бросили все силы, завезли строителей, чтобы восстановить переправу.

"Хочу отметить то, что было сделано вчера (27 декабря — ред.) — это уничтожение железнодорожного моста вблизи поселка Светлодолинское Мелитопольского района. Там враг сконцентрировал большое количество строителей. Но теперь даже остатки моста были разрушены", — проинформировал Иван Федоров.

Он добавил, что разрушение моста лишает оккупантов железнодорожного сообщения в Токмак и Молочанск, которые сейчас обороняют ВС РФ.

"Именно по железным дорогам враг больше всего перебрасывает свое вооружение и боеприпасы к линии фронта в Запорожье", — добавил Иван Федоров.

Светлодолинское на карте

Справка: Светлодолинская — промежуточная железнодорожная станция 5-го класса Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги на линии Федоровка — Верхний Токмак между станциями Молочанск (17 км) и Федоровка (17 км). Это один из важных логистических узлов южного региона.

Напомним, что в оккупированном Бердянске россияне уже полгода не дают похоронить тела убитых подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. В настоящее время ничего не известно где находятся тела подростков.

24 декабря в оккупированном Токмаке прогремели три взрыва. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что возможно попадание в технику и БК российской армии.