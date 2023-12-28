"О правах наших вспомнили?": Рамина Эсхакзай высказалась об усилении мобилизации (фото)

Блогер убеждена, что воевать должны все, даже она сама, "если надо будет". О правах людей Эсхакзай предложила поговорить после того, как враг будет уничтожен.

Блогер и автор YouTube-канала RAMINA Рамина Эсхакзай прокомментировала новый законопроект о мобилизации. Об этом известно с ее страницы в Instagram.

В ответ на вопрос о предложенных изменениях блогер заявила, что "должны воевать все".

"Даже я, если надо будет. А как вы думали? Это война. Реальная война", — добавила Эсхакзай.

Публикация Рамины Эсхакзай о мобилизации Фото: Скриншот

После такого заявления, очевидно, блогера начали засыпать сообщениями с возмущением. Она отметила, что ей "стыдно за эти все комментарии".

"За нас с вами погибло столько молодых парней и девушек, а некоторые до сих пор не поняли, что это ВОЙНА", — подчеркнула Эсхакзай.

Инфлюенсерка отметила, что имеет вопросы к информационной политике Украины, которой, по ее словам, "нет".

"Народ обманут, поэтому и возмущен. Я не поддерживаю стратегию: победа через 2-3 недели. Это все неправильно. Неправильно обманывать людей", — объяснила блогер.

Публикация Рамины Эсхакзай о мобилизации Фото: Скриншот

Она заверила, что понимает страх украинцев.

"Мне тоже страшно. Ребятам, девушкам, которые на передовой, тоже страшно", — отметила Эсхакзай.

Однако она подчеркнула, что Россия "никуда не денется" и украинцы должны принять новые реалии.

"А эти все "права человека" и т.д., думаете во временно оккупированном Донецке или Луганске, или Мелитополе много слышали о правах человека. А? Мы о правах наших вспомнили? Думаете в Буче кто-то спрашивал о правах? Враг придет и уничтожит нас с вами. Они не знают, что такое права человека", — заявила блогер.

Она призвала народ объединиться и направить энергию на уничтожение врага, а уже потом, "если будут силы", говорить о правах.

"Люди, мы все гораздо сильнее, чем мы думаем. И война не равно всех в штурмовики. Есть куча должностей. Разных должностей. И они все необходимы для приближения победы", — добавила Эсхакзай.

Публикация Рамины Эсхакзай о мобилизации Фото: Скриншот

Ее спросили, воюет ли уже кто-то из родных инфлюенсера.

"Могу предложить свою маму, ей 57 лет. Сестру, ей 24. Или себя, мне 32. Вы со мной?", — ответила она.

Публикация Рамины Эсхакзай о мобилизации Фото: Скриншот

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, цель которого — усилить мобилизацию в Украине. По словам нардепа Александра Горенюка, изменения начнут действовать не раньше весны.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал законопроект из-за того, что некоторые его пункты нарушают принципы Конституции.