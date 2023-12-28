Нужны боеприпасы против баллистики: Украина и Франция наращивают сотрудничество

По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, Украине нужны дополнительные боеприпасы и станции РЛС.

Под председательством Франции и Германии в Берлине состоялось учредительное заседание коалиции противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время встречи с делегацией Сената Франции поблагодарил Париж за участие в коалиции ПВО. По его словам, Украина рассчитывает получить дополнительные комплексы противовоздушной обороны и зенитные ракеты к ним.

"Нам необходимы дополнительные зенитные управляемые ракеты и средства радиолокационной разведки, в первую очередь для выявления и уничтожения вражеских баллистических ракет", — сказал заместитель Министра обороны.

Стоит добавить, что Франция вместе с Италией передали Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T, который имеет характеристики, позволяющие сбивать баллистические ракеты. Из-за траектории полета и скорости их сложнее обнаруживать и поражать. В Украине есть два типа комплексов ПРО, которые способны сбивать баллистику — это Patriot и вышеупомянутый SAMP/T.

Также Гаврилюк заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы Франция увеличила места подготовки и вспомогательного персонала для обслуживания западных истребителей.

Напомним, 8 ноября в Воздушных силах подтвердили поступление SAMP/T на боевое дежурство.

22 декабря СМИ писали, что США и Япония нашли возможность передать Украине ракеты к ЗРК Patriot.