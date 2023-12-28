Удар по БДК "Новочеркасск": в порту был балкер с ворованным украинским зерном — СМИ

По данным журналистов, судно SAN COSMAS ранее неоднократно было замечено в заходах в захваченные крымские порты и фигурировало в скандале, связанном с перевозками похищенного украинского зерна.

Сухогруз, замешанный в нелегальном вывозе украинского зерна, был поврежден во время удара по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии, что в Крыму. Об этом сообщает "Крым.Реалии" ("Радио Свобода").

Сухогруз SAN COSMAS, шедший под флагом Танзании, был поврежден во время удара по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" в порту Феодосии. Судно, которое было пришвартовано возле зернового терминала. Журналисты отмечают, что пока не ясно, получило ли судно какие-либо повреждения.

По данным украинских СМИ, судно SAN COSMAS ранее неоднократно было замечено в заходах в крымские порты и фигурировало в скандале, связанном с перевозками похищенного украинского зерна. Судно, которое ранее называлось LAODICEA, было замечено в Черном море в сопровождении российских военных кораблей.

"Балкер SAN COSMAS менял название в 2023 году. Однако номер IMO остался прежним: 9274343. Этот же номер имело судно, неоднократно замеченное в заходах в крымские порты", — говорится в сообщении СМИ.

Балкер SAN COSMAS в порту Феодосии, Крым, 28 декабря 2023 года Фото: Крым. Реалии

После удара по "Новочеркасску" SAN COSMAS остался в порту Феодосии. По состоянию на вечер 28 декабря, судно не покинуло порт.

Удар по БДК "Новочеркасск" — что надо знать

В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Подтверждено поражение корабля "Новочеркасск" из состава Черноморского флота России тактической авиацией Воздушных силам ВСУ.

В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что корабль полностью разрушен.

Полковник запаса Петр Черник предположил, что мощная детонация на "Новочеркасске" произошла в результате уничтожения ударных дронов типа Shahed. По его словам, Вооруженные силы России могли потерять около двух тысяч таких беспилотников.