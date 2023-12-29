"Чудо возможно": у 15-летнего Саши из клипа Imagine Dragons снова есть дом (видео)

Один из доноров платформы UNITED24 построил новое жилище для семьи мальчика из Николаевской области, который потерял свой дом из-за российского вторжения.

Подросток Саша из села Новогригоровка Николаевской области, который стал главным героем клипа группы Imagine Dragons на песню Crushed, обрел новый дом. Об этом говорится в Telegram-канале фандрейзинговой платформы UNITED24.

Сообщается, что с момента знакомства оператора-постановщика Imagine Dragons Тая Арнольда и украинского подростка Саши, который из-за вторжения российской армии потерял свой дом, прошел уже год.

За это время сеть один из доноров UNITED24, сеть магазинов "Аврора", построил для семьи 15-летнего Саши новое жилище. На странице платформы появилось соответствующее видео.

"И вот Саша уже открывает свой новый дом. Опять в компании Тая Арнольда, с которым они стали друзьями. Эта история свидетельствует об одном: чудо возможно, если объединить усилия", — говорится в публикации.

Украинский подросток снялся в клипе Imagine Dragons: что известно

Напомним, 10 мая на YouTube был опубликован клип американской группы Imagine Dragons на песню Crushed, в котором показана история 14-летнего Саши из деоккупированного украинского села Новогригоровка, потерявшего дом из-за российской агрессии.

Подросток провел зрителям своеобразную экскурсию по помещениям разрушенной библиотеки и школы, а также улицам, где из земли торчат российские ракеты.

Imagine Dragons – Crushed

Саша рассказал журналистам, что сняться в клипе Imagine Dragons ему предложил американский фотограф и певец. По словам мальчика, съемки длились примерно неделю. Процесс затягивался из-за погодных условий и отсутствия в поселке электричества.

"Я сначала не хотел, потом он рассказал, что я могу стать известным, что ко мне могут приехать волонтеры, помочь дом отремонтировать, поэтому я потом согласился", — сказал подросток.

Фокус также писал о пенсионерке из оккупированного села Коханы Херсонской области, которая потеряла дом и потратила накопленные выплаты от государства на дрон для украинских военных.