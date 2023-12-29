Более сотни ракет и десятки раненых: Зеленский о массированном обстреле ВС РФ (видео)

По словам украинского президента, противник продолжает осуществлять террористические удары, однако ему следует ожидать ответных мер. В результате обстрела погибли и пострадали люди.

Утром 29 декабря российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины, в результате чего были повреждены жилые дома, ТРЦ и роддом. Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал вражеский террор.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что многие здания продолжают гореть после атаки ВС РФ. Противник продолжает терроризировать мирное население, однако, как написал глава государства, их ждет ответ.

ВС РФ запустили ракеты по Киеву, Львову, Одессе, Днепру, Харькову, Запорожью и другим городам. Повреждения получили роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажные и частные дома, коммерческий склад и парковочная площадка.

"Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита", — пишет Владимир Зеленский.

Не обошлось в результате обстрелов и без погибших и раненых. На месте инцидентов продолжают работать все необходимые службы в усиленном режиме. Они справляются с последствиями атаки и предоставляют помощь людям, которые в этом нуждаются.

Президент Украины выразил свои сочувствия родным и близким тех, кто погиб, а пострадавшим пожелал как можно скорее выздороветь.

"Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы гарантировать безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть — и именно так и будет", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 29 декабря российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Украине и в многих областях прогремели взрывы. Пуски крылатых ракет осуществлялись из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, как сообщали в Воздушных силах.

Позже спикер ВС ВСУ Юрий Игнат поделился данными о том, чем ВС РФ атаковали Украину. По его словам, противник фактически использовал все виды оружия, которые у него были в наличии — "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, дроны-камикадзе. Целью оккупантов была вся страна.