Ракетный удар по Одессе: трое погибших, среди раненых есть дети (фото)

По словам главы ОВА Олега Кипера, на место инцидента прибыли спасательные службы, которые оказывают помощь тем, кто в этом нуждается. Людей продолжают искать под завалами.

Российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе посреди ночи, а уже утром нанесли ракетные удары по городу. Об этом 29 декабря сообщил глава Одесской областной военной администрации в своем Telegram-канале.

По его словам, противник ударил по жилым домам, в которых в тот момент находились люди. В результате два местных жителя погибли, а еще 15 получили ранения разной тяжести.

"Среди них (пострадавших, ред.) двое детей — 6 и 8 лет. Все пострадавшие сейчас получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии. На месте работают все соответствующие службы", — написал Олег Кипер.

В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

В Одесской ОВА также поделились фотографиями ударов ВС РФ по жилым домам в городе. Люди массово эвакуируются со зданий при помощи спасателей и им на месте оказывается необходимая помощь.

Спустя некоторое время появилась обновленная сводка от областной военной администрации. Количество жертв выросло до трех человек и тело одного из них вытащили из-под завалов в трехэтажном здании. Поисковые операции продолжаются.

В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram В Одесской ОВА поделились подробностями атаки по городу Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Отдельно Олег Кипер прокомментировал ночную атаку дронами-камикадзе по региону. В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.

"В Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. 10 "шахедов" уничтожили наши силы ПВО", — говорится в сообщении.

После ночной атаки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Напомним, 29 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел мирных городов Украины и президент Владимир Зеленский отреагировал на это. По его данным, было выпущено более сотни ракет и десятки людей получили ранения. Несколько из них погибли.