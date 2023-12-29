Массированный обстрел Украины: в СМИ подсчитали, сколько РФ стоили выпущенные ракеты и дроны

Украинские города атаковали 158 воздушных целей — ракет различных типов и ударных БПЛА. Только запуск ракет типа Х-101 обошелся Кремлю в более чем миллиард долларов.

Ночью и утром 29 декабря ВС РФ атаковали Украину, выпустив 158 воздушных целей. Журналисты "Экономической правды" подсчитали, во сколько стране-агрессору обошлась эта "самая масштабная атака с воздуха".

В общем Россия запустила по Украине:

36 дронов типа Shahed-136/131;

не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

8 крылатых ракет Х-22/Х-32;

14 баллистических ракет С-300/С-400/"Искандер-М";

5 аэробаллистических ракет "Кинжал";

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну ракету Х-59.

Журналисты нашли информацию в открытых источниках относительно приблизительной стоимости каждой воздушной цели. В частности, один "Кинжал" может стоить 10 миллионов долларов. То есть запуск сразу пяти таких ракет обошелся стране-агрессору в 50 миллионов долларов.

Иранские "Шахеды" — дешевле, цена одного может составлять от 20 до 50 тысяч долларов. Итак, 36 этих беспилотников стоят примерно 720 тысяч долларов.

Цена ракеты Х-101 — 13 миллионов долларов. То есть только на запуск этого типа ракет РФ потратила 29 декабря 1,17 миллиарда долларов. Х-22 — несколько дешевле и оценивается всего в один миллион долларов. По Украине было запущено восемь таких, что обошлось Кремлю в 8 миллионов.

Ракета "Искандер-М" может стоить 3 миллиона долларов. За эту массированную атаку ВС РФ запустили таких на 42 миллиона долларов.

У Х-31П и Х-59 цена совпадает — 500 тысяч долларов. Всего на них Россия потратила 2,5 миллиона долларов.

По подсчетам СМИ, в целом запуск всех ракет и ударных дронов по Украине 29 декабря обошелся Москве в 1 миллиард 273 миллиона 220 тысяч долларов.

Напомним, директор Defense Express Сергей Згурец предупредил, что возможны еще атаки со стороны ВС РФ в последние дни этого года. Россия длительное время накапливала средства поражения.

В Минэнерго заявили, что в результате массированного обстрела Украины есть отключения света в четырех регионах.