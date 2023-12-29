"Новый этап поединка с РФ": Defense Express о стратегии российских ракетных атак (видео)

Эксперт Сергей Згурец считает, что потенциал украинской ПВО увеличился и расширился, поэтому Украина сейчас входит в новый этап поединка с Российской Федерацией.

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Стратегия ракетных и дроновых атак РФ влияет на систему ПВО Украины как стратегия истощения. Об этом 29 декабря рассказал в эфире телекомпании "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Военный эксперт отметил, что враг нанес массированный удар различными средствами воздушного нападения.

"Сначала были запущены "шахеды", а позже, под утро, были подняты стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, которые применили ракеты Х-22, Х-32, Х-101, Х-555 и т.д.", — отметил Згурец.

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На вопрос, есть ли что-то новое в тактике ракетных и дроновых ударов со стороны российских оккупантов, эксперт отметил, что это была фактически первая массированная комплексная атака после длительного накопления врагом средств поражения.

Эксперт проанализировал, ожидать ли новой атаки врага в последние дни года, и отметил, что, как обычно, враг и в дальнейшем будет пытаться осуществлять удары.

"Насколько они будут массированными и комбинированными, мы сможем определить только в перспективе, но понимаем, что запасы крылатых ракет у противника накоплены. Если говорим о средних темпах изготовления, например, 40 ракет Х-101 в месяц, то начиная с сентября, когда были осуществлены предыдущие массированные атаки, враг немного накопил этих ракет, которые может использовать для пусков с бомбардировщиков Ту-95", — уточнил Згурец.

Он добавил, что обычно крылатые ракеты сбиваются современными комплексами ПВО достаточно эффективно и здесь вопрос заключается в том, насколько эта стратегия противника — истощение с использованием значительного количества "шахедов" — в предыдущие периоды повлияла на запасы наших ракет в системе ПВО.

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В то же время Згурец подчеркнул, что борьбу с "шахедами" ведут преимущественно не зенитные ракетные комплексы. Однако их тоже используют, когда есть угроза для критических объектов инфраструктуры. По его словам, в течение последних, как минимум, трех месяцев наши защитники получили мощные комплексы ПВО и ракеты к ним.

"Думаю, потенциал ПВО за это время увеличился и сейчас мы входим в новый этап поединка с Российской Федерацией, которая будет использовать свои средства поражения и для энергетического террора, и для попыток нанести удары по нашим военным объектам", — добавил Згурец.

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Напомним, что в ночь на 29 декабря Россия выпустила по всем регионам Украины несколько групп "шахедов", а под утро террористы запустили ракеты.

Напомним, Российская Федерация с начала вторжения осуществила более 3700 атак по территории Украины.