Польша повысила боевую готовность ПВО из-за объекта со стороны Украины во время обстрела

Потеря сигнала цели, как сообщил представитель Оперативного командования Яцек Горышевский, произошла вблизи Замостья.

Для усиления безопасности воздушного пространства Польши повышена боевая готовность средств противовоздушной обороны, а также отправлены на дежурство истребители. Подробности сообщил подполковник Яцек Горышевский, представитель Оперативного командования, информирует Polsat news.

Он напомнил, что утром над Польшей со стороны Украины пролетел неизвестный воздушный объект. Сейчас ведется наземный поиск.

"Мы изучаем записи с наших радиолокационных систем, они будут детально проанализированы и переданы нашему руководству", — пояснил военный.

Подполковник Горышевский добавил, что потеря сигнала объекта произошла вблизи Замостья. По его словам, этот предмет либо упал, либо продолжил лететь.

"Нет никаких признаков того, что кто-то наблюдал взрыв или нашел какие-либо обломки", — добавил Яцек Горышевский.

Удар РФ 29 декабря — в Польше зафиксировали неизвестный объект

Над Польшей 29 декабря пролетел неизвестный объект. В польских войсках отметили, что радары их систем ПВО зафиксировали объект в воздушном пространстве. Войска страны были мобилизованы. Польская радиостанция RMF24 сообщила, что местные жители слышали сильный шум и свист. По данным СМИ, в окрестностях Замостья ведутся поиски — там мобилизованы значительные силы.

Президент Польши Анджей Дуда 29 декабря созвал срочное совещание с военным руководством в связи с фиксацией неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время российской атаки на Украину. В сообщении говорится, что он поговорил с министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что подобные случаи уже происходили во время атак России по украинским городам. Он назвал ситуацию с нарушением воздушного пространства сигналом для партнеров.

Напомним, 29 декабря польский генерал Роман Полько заявил, что РФ умышленно атакует западные границы Украины. По его словам, фиксация неизвестного объекта в воздушном пространстве Польши — это провокационные действия со стороны РФ.