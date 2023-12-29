"Ответ не заставит себя ждать": Данилов назвал 5 последствий обстрела Украины для Кремля

Секретарь СНБО заверил, что Кремль не получит желаемого эффекта от массированной атаки по украинским городам. Более того, по его словам, Россия добьется лишь противоположных последствий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов перечислил последствия массированного обстрела Украины для РФ. Об этом известно из его публикации в соцсети X (ранее — Twitter) от 29 декабря.

Чиновник отметил, что украинцы начали свое утро "с холодной ненавистью и горячим сердцем". Однако, по его словам, ракетная атака ВС РФ будет иметь противоположный эффект от того, который ожидают в Кремле.

Во-первых, секретарь СНБО спрогнозировал еще большую ненависть среди населения к стране-агрессору и россиянам, которые покорно поддерживают режим в ней.

"Они враги, навсегда", — подчеркнул Данилов.

Вторым пунктом он выделил максимализацию неприятия всего российского. В частности, речь идет о культуре, языке и традициях, связанных с РФ.

"Страной, которая убивает детей и выбирает "военными" целями родильные дома", — отметил чиновник.

Третьим следствием для РФ, по его мнению, будет недопущение разговоров о поиске компромиссов с Москвой. Четвертым — кристаллизация идеи и движения Национального сопротивления.

Последним, пятым пунктом, Данилов назвал окончательное уничтожение любых пророссийских движений на территории Украины.

"Все это дело бункерной крысы, которая своими руками роет собственную могилу, приняв решение напасть на Украину, которая в конце концов его и похоронит", — подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, украинцы будут продолжать борьбу, пока Россия не будет уничтожена.

"P.S. За Днепр, Одессу, Львов и Киев — ответ не заставит себя ждать...", — добавил Данилов.

Публикация Алексея Данилова от 29 декабря Фото: Скриншот

Напомним, ночью и утром 29 декабря ВС РФ нанесли массированные удары по городам Украины. Всего, по данным Воздушных сил, враг запустил почти 160 ракет и дронов.

Министр обороны Рустем Умеров предупредил украинцев, что Россия может продолжить такие массированные атаки. Страна-агрессор долгое время накапливала ракеты, чтобы устроить масштабный обстрел с воздуха.