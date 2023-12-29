Инцидентов не избежать: эксперт пояснил, почему над Польшей пролетела ракета

По мнению аналитика, чтобы перехватить ракету, летящую со скоростью до 1000 км/ч, в месте обнаружения должна быть расположена наземная система ПВО. А их слишком мало, чтобы покрыть всю территорию Польши.

Во время массированного ракетного удара ВС РФ по Украине одна из ракет пролетела в воздушном пространстве Польши. В связи с этим польский обозреватель издания Defence 24 Якуб Паловски отметил, что подобных ситуаций невозможно избежать, и полная безопасность воздушного пространства невозможна.

Оперативное командование вооруженных сил подтвердило, что ранним утром над Польшей пролетел неопознанный воздушный объект, вероятно, крылатая ракета, который отслеживался радарными системами до тех пор, пока не прервался контакт. Речь идет об окрестностях Пшеводува — именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Паловски отмечает, что данный инцидент сразу вызвал публичную дискуссию, в которой эта ситуация сравнивается с аналогичной под Пшеводувом и Быдгощем. При этом многие комментаторы ставят под сомнение эффективность польской системы противовоздушной обороны.

Почему сложно перехватить ракету

Между тем подобные инциденты могут происходить постоянно, и полностью обезопасить воздушное пространство просто невозможно. Обозреватель отмечает, что из-за кривизны Земли дальность обнаружения наземными радарами низколетящих целей, таких как крылатые ракеты, при благоприятных условиях составляет 30-50 км.

"Таким образом, если такая ракета летит со скоростью 800-1000 км/ч, времени на реагирование остается очень мало — несколько минут. На практике в месте полета ракеты должна быть наземная зенитная установка, а их всегда слишком мало, чтобы покрыть всю территорию страны", — пояснил Паловски.

Что касается истребителей, которые способны перехватить ракету, то на их взлет и выполнение боевой задачи просто не хватит времени. Причем существует еще одна деталь. Перед тем как самолет поразит цель, необходимо установить визуальный контакт.

"До сих пор действуют правила визуальной идентификации целей — и на это есть веские причины, ведь всегда есть возможность, например, украинскому самолету, потерявшему связь по техническим причинам, проникнуть на польскую территорию", — добавил Паловски.

По его мнению лучшим решением в такой ситуации — это дежурные самолеты, которые способны быстро перемещаться в любую точку для перехвата целей, но для долгосрочного патрулирования требуется большое количество машин и самолеты-заправщики, без которых постоянное дежурство невозможно. Хотя подобное патрулирование уже осуществлялось в первые дни российско-украинской войны.

Альтернативный вариант

Также есть вариант мониторинга воздушного пространства с помощью аэростатов. С 2017 года существует и план строительства таких аппаратов, оснащенных радарами. Но запрос на закупку этой системы был отправлен только в мае 2023 года, а первый радиотехнический батальон, использующий их, должен быть сформирован в 2026 году.

Что касается наземных средств ПВО, то Польша только начинает создавать интегрированную систему воздушной обороны наземного базирования в спектре малой дальности. Причем в рамках программы Little Narew польская сторона заказала 22 комплекса ЗРК Pilica+, которые будут прикрывать ключевые объекты инфраструктуры страны.

Напомним, Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что утром, 29 декабря, неопознанный бортовой объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной. В СМИ добавили, что местные жители слышали сильный шум и свист.