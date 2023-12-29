Убийца дронов: Китай показал комплекс Type 625 в действии (фото)

Китайская установка имеет 25-мм пушку типа Гатлинга с шестью стволами. Современный радар и система управления должны обеспечить высокий уровень защиты от воздушных угроз.

Во время учений Народно-освободительной армии Китая впервые показали работу передовых систем Type 625. Об этом сообщает Defence Blog.

150-я бригада НОАК, входящая в состав 77-й группы армий командования Западного театра действий, во время учений показала работу системы противовоздушной обороны малой дальности Type 625. Комплексы разработаны для защиты от воздушных угроз на низких высотах. Он может поражать не только беспилотники, но и самолеты или вертолеты.

Зенитно-пушечный ракетный комплекс имеет 6-ствольный 25-мм пулемет типа Гатлинга и четыре ракеты "земля–воздух" малой дальности. Также Type 625 имеет обновленный радар, компьютерные системы и линию передачи данных. Все вместе должно дать надежную защиту от воздушных угроз.

Type 625 имеет чувствительный радар, чтобы обнаруживать малейшие цели

Type 625 построен на базе колесного шасси 8х8 с передним расположением двигателя. Комплекс способен обнаруживать малозаметные и мелкие дроны благодаря высокочувствительному радару. Известно, что разработали систему China South Industries Group Corporation в кооперации с NORICO. Радиус действия зенитных ракет составляет до 10 км и на высоте до 5 км.

Напомним, 20 ноября экипаж ЗРК Stormer назвал преимущества британского комплекса.

29 декабря в РФ показали антидронную пушку нового типа, которая должна подавлять дроны на расстоянии до 500 метров.