Вопреки ограничениям Второй мировой: Япония оборудовала эсминец под запуски F-35B, — СМИ

Наложенные на Японию после Второй мировой войны ограничения не позволяют ей официально иметь авианосцы. Однако ВМС страны намерены усиливать свой потенциал на фоне мощи морских сил Китая в Тихоокеанском регионе.

Морские силы самообороны Японии завершили модернизацию двух кораблей класса Izumo, который фактически стали легкими авианосцами. Благодаря реконструкции корабли стали платформами для самолетов, в том числе и для истребителей-бомбардировщиков F-35B. Об этом 28 декабря сообщили обозреватели Defensa.

Примечательно, что официально данные корабли обозначены в ВМС Японии как многоцелевые эсминцы или вертолетоносцы-разрушители с маркировкой DDH-183 и DDH-184 соответственно. Дело в том, что после окончания Второй мировой войны Япония находится под ограничениями и не может иметь собственных авианосцев.

Однако достаточно взглянуть на раздвижную полетную палубу обоих кораблей, чтобы понять, что это за платформы на самом деле. Точнее после модернизации, эти "эсминцы" могут нести не только вертолеты, но и эксплуатировать истребители F-35 Lightning II версии B с вертикальной посадкой.

По словам авторов материала, длина взлетной палубы у кораблей составляет 248 метров, причем внешне заметны изменения формы носовой части кораблей. Кроме того, были проведены работы по усилению конструкции, а также нанесено покрытие, устойчивое к воздействию тепла, выделяемого турбинами вектора тяги F-35B на полетной палубе.

Система освещения взлетной палубы тоже была адаптирована под самолеты — установлена совместная система точного захода на посадку (JPALS) для облегчения посадки самолетов 5-го поколения.

Что касается данных шагов японских сил, то обозреватели обращают внимание на общую ситуацию Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай наращивает мощь своих морских сил.

"В нынешних условиях в Индо-Тихоокеанском регионе, когда китайский флот становится все более мощным, Япония больше не может оставаться экономическим гигантом с ограниченным оборонным потенциалом", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что японская компания KHI представила новый концепт подводной лодки с системами вертикального запуска. Новые субмарины будут оснащены системами для повышения скрытности, мощными средствами обнаружения и улучшенной маневренности.