Враг с трех сторон: Зеленский посетил позиции украинских воинов в Авдеевке (видео)
Президент Украины обсудил с командиром 110-й бригады оборонную ситуацию и основные потребности и отметил лучших военных государственными наградами.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Авдеевке Донецкой области. В видеообращении в Telegram он сообщил подробности.
По словам главы государства, на одном из самых "сложных участков фронта" он с командой лично поблагодарил украинских воинов.
"В Авдеевке вместе с командой поздравили воинов с Рождеством и Новым годом. Все, кто на нуле, кто защищает нашу страну — безграничная благодарность", — говорит президент.
Кроме того, Зеленский обсудил с командиром бригады оборонную ситуацию и основные потребности.
Также президент Украины отметил лучших воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.
"Авдеевка. Наши позиции. Наши ребята. Украину здесь защищает весь наш народ, как и на всей линии на передовой. Донетчина, Харьковщина, Запорожье, Херсонщина, левый берег — это трудно, это боль, это потери и это люди, которые на себе держат жизнь Украины", — отмечает глава страны.
Также Зеленский выразил благодарность за службу всем, кто на передовой защищает наше государство и "ежедневно дает боевой результат".
"Здесь жизнь борется за жизнь. Мы благодарны всем бойцам, каждому солдату, матросу, сержанту, каждому офицеру, которые выносят эту войну на себе", — добавляет президент Украины.
Ситуация под Авдеевкой
Напомним, в Институте изучения войны в сводке от 28 декабря сообщили, что ВС РФ немного продвинулись на северо-запад от Авдеевки, а 28 декабря продолжили позиционные бои. На геолоцированных кадрах видно незначительное продвижение ВС РФ в районе Авдеевского коксохимического завода.
По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, войска РФ удвоили применение барражирующих боеприпасов и увеличили удары планировочными бомбами с самолетов Су-34 и Су-35 на Таврическом направлении (Авдеевка, западная часть Донецкой и Запорожской областей).
29 марта в отчете Института изучения войны сообщили, что военным противника удалось охватить Авдеевку с трех сторон.
Напомним, что 28 марта военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что россияне долго пытались захватить Авдеевку, штурмуя ее "в лоб". Потерпев неудачу, оккупанты решили попробовать обойти город с юга и севера на участках, где меньше обороны.
Также по данным британской разведки от 28 марта, российские войска потеряли большую часть танкового полка, пытаясь взять в кольцо Авдеевку. Разведчики предполагают, что потери связаны с ошибочной тактикой лобовых атак.