Командир батальона ВСУ: мобилизация идет плохо из-за коррупции и непонимания (видео)

По словам командира 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Петра Горбатенко, людей на фронт забирают не исходя из того, кто нужен на передовой, а для того, чтобы закрыть норму.

Командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко ("Ролло") заявил в интервью "Украинской правде", что мобилизация в Украине идет плохо из-за коррупционной составляющей и непонимания со стороны населения самой процедуры.

Комбат упомянул обсуждаемый в обществе закон о мобилизации и заявил, что, пока в территориальных центрах комплектования и соцподдержки будет коррупция, проблема с недобором личного состава не решится.

"Вопрос не в самом законопроекте, а в исполнении. У нас часть в государстве оказывается так, что законы хорошие, только с выполнением не выходит. Больше волнует то, что не изменится глобально ничего", — сказал Горбатенко.

Он отметил, что в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) есть серьезные проблемы, прежде всего, из-за коррупционной составляющей.

"Люди говорят, что ТЦК плохие — часть из этого правда. Первое — это коррупционная составляющая: сообщается, где будут проходить маршруты ТЦК, куда они будут идти патрули, кого будут проверять, в какие заведения заходить. Или наоборот, обращаются в ТЦК с просьбой сюда не заходить, этих людей не забирать", — сказал Горбатенко.

Мобилизация "не тех"

Он также рассказал о том, что в некоторых случаях ТЦК забирают не тех людей, которые нужны на фронте.

"Необходимо, в первую очередь, снизить вот эту коррупционную составляющую ТЦК, чтобы мобилизация пошла очень хорошо. Потому что у нас как выходит — в селах забирают всех мужиков 45+ <…>какие-то футболисты, футбольные клубы — у них также бронь, "Оболонь" в Киеве, к примеру. Каким стратегически важным для государства должен быть футбольный клуб, чтобы на его игроков стояла бронь? И таких случаев много", — сказал Горбатенко.

Он также отметил, что многие люди боятся приходить в ТЦК из-за непонимания того, что их ждет.

"Люди на самом деле есть, а забирают не того, кого нужно. Забирают, чтобы закрыть норму. Страх идет от непонимания того, что происходит дальше. Потому что люди представляют так, что пришел "тцкшник", сейчас же ему вручили повестку, сегодня же забрали и все — отправили в Работино или Бахмут прямым рейсом", — сказал Горбатенко.

Комбат призвал усилить информирование населения о мобилизации и о том, что происходит с гражданином после вручения повестки.

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Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявлял, что Генштаб предложил ему мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб должны ответить на вопросы, которые будут интересовать общество, если мобилизовать дополнительные силы на фронт.

Ранее, 12 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в Украине готовят "новые инициативы" по мобилизации и президент Владимир Зеленский уже дал указание.