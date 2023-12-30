"Не месть за "Новочеркасск": груз на БДК готовили для атаки 29 декабря, — Подоляк (видео)

По словам советника главы ОП, для атаки 29 декабря использовалось 122 ракеты разного класса и 36 модифицированных дронов. Массированный ракетный обстрел включал пять синхронизированных по времени волн, призванных перегрузить систему ПВО и ПРО.

Большой десантный корабль "Новочеркасск", который ВСУ уничтожили в порту Феодосии 26 декабря, перевозил беспилотники Shahed и боекомплект, предназначавшиеся для массированной атаки 29 декабря. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк на YouTube-канеле журналистки Юлии Латыниной.

По его словам, подобные операции требуют тщательного планирования и подготовки: их нельзя назвать местью за "Новочеркасск", Крымский мост или что-то подобное.

"Для того, чтобы провести такую синхронизированную, мноволновую атаку, нужно сравнительно много времени для планирования — определение целей, доразведка целей, сочетание временных параметров <…> Грубо говоря, много математических формул, которые нужно обсчитать. И даже в таком случае это займет полтора месяца, допустим <..> Поэтому это никакая не месть — была целенаправленная подготовка", — объяснил он.

Единственное, наверное, о чем жалеют авторы этого "геноцидного удара" по Украине, это то, что сейчас "летняя" зима, достаточно теплая погода, добавил Подоляк.

Из общего плана атаки убрали некоторые составляющие, которые могли бы создать дополнительные трудности, такие как удары дронами по теплоцентралям.

Массированный удар 29 декабря: как планировалась атака

ВС РФ провели синхронизированную атаку, чтобы на выходе получить одно прилетное время и одновременный удар по объектам. По словам Михаила Подоляка, в общей сложности было 122 (120) ракет разного класса и 36 модифицированных дронов.

"Грубо говоря, то, что дольше летит, выпускается раньше ("шахеды" раньше). Потом — крылатые ракеты 101-е, 555-е и 55-е (ракеты типа Х-) шли через страт-авиацию". Чуть позже к ним добавились Х-22, которые немного быстрее доходят, потом добавились ракеты "Кинжал" (пять штук, МиГи взлетали)", — объяснил представитель ОП.

Последними в рамках такой "ракетной волны" были баллистические "Искандер" — их запускали из Брянской, Курской области и Крыма. В общем, массированный ракетный обстрел включал пять синхронизированных во времени волн, которые должны были перегрузить систему ПВО и ПРО.

Подоляк также уточнил, что для масштабного удара выбрали именно крупные города Украины: Киев, Львов, Запорожье, Одесса, Харьков, Херсон. И обстрел шел не по военным объектам.

Удар с "геноцидным компонентом" по гражданскому населению, рассчитанный на эмоции, не предусматривал военные цели или даже цели критической инфраструктуры.

Подоляк объяснил как, готовили обстрел 29 декабря: 122 ракеты, синхронизировали время

"Военных объектов вообще не было в этом перечне. Удары были по центрам городов, по многоквартирникам, объектам социальной инфраструктуры. Критическая инфраструктура — это Херсонская, Харьковская области, но там оно постоянно под ударом находится", — отметил он, уточнив, что по Херсону обычно применяют РСЗО, а по Харькову — в этот раз было много модифицированных С-300, С-400.

Массированный удар 29 декабря: что сбили

По предварительным данным, все пять ракет "Кинжал", которые летели на Киев, были сбиты. Но для уточнения нужен более тщательный анализ.

"Предварительно, из 120 ракет, 87 были сбиты. Из 36 "шахедов" 27 было сбито", — объяснил Подоляк.

Представитель ОП также обратил внимание на то, что воздушные тревоги стали частью повседневной рутины — и многие пренебрегают важными мерами безопасности.

"Разрушения масштабные, но т.к. у нас в Украине уже привыкли к тому, что нужно действительно серьезно относиться к работе сирен, особенно в эти дни, особенно в рождественские праздничные дни, то, соответственно, жертвы есть. Их пока порядка 18 погибших и более 70 раненых, в т.ч. дети, но, к сожалению, окончательная цифра будет несколько выше, потому что еще есть завалы", — объяснил он.

По состоянию состоянию на 5 вечера 29 декабря, российская атака унесла жизни 30 человек, еще 150 получили ранения.

Удар по БДК "Новочеркасск": у ВСУ появилось новое оружие

Ко всему прочему, представитель ОП поделился сведениями о том, что у Украины теперь есть некие новые вооружения, которые в дальнейшем будут применяться чаще.

"Опциональный выбор сегодня у Украины с точки зрения того, что будет дальше происходить на южном направлении несколько шире, чем Storm Shadow. Я так деликатно скажу, и будет понятно, что есть другие инструменты, которые будут все интенсивнее использоваться", — отметил Подоляк.

Напомним, что в Польше после пролета ракеты вызвали главу российской дипмиссии и потребовали разъяснений.

Ранее сообщалось, что после, пожалуй, самого масштабного ракетного обстрела с начала вторжения Украина созывает чрезвычайное заседание Совбеза ООН.