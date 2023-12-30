ВС РФ захватили новые территории возле Авдеевки: ISW рассказал о ситуации на фронте (карта)

Возле Авдеевской промзоны, Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Северного, Первомайского и Невельского продолжаются позиционные бои. Военные РФ атакуют небольшими ударными группами без бронетехники и иногда и без артиллерии, рассказали аналитики.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете за 29 декабря.

"Российские войска недавно продвинулись на юг от Авдеевки", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что 29 декабря продолжались позиционные бои вокруг населенного пункта. Согласно геолокационным данным от 29 декабря российские военные продвинулись на северо-восток от Водяного. Российские источники отметили, что оккупанты также продвинулись на северо-западе от Авдеевки в районе Красногоровки и в направлении Авдеевского коксохимического завода, однако ISW не наблюдал доказательств этому.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжаются возле Авдеевской промзоны, Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Северного, Первомайского и Невельского. Украинский военный эксперт Константин Машовец рассказал, что россияне атакуют небольшими ударными группами без бронетехники, а иногда и без артиллерии, вместо этого используют только стрелковое оружие.

По его словам, подразделения российской 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады пытаются продвигаться на северо-запад и юго-запад от Авдеевки.

Авдеевское направление

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Авдеевке Донецкой области. Он обсудил с командиром бригады оборонную ситуацию и основные потребности на фронте.

27 декабря аналитики DeepState показали, как враг пытался наступать возле Степного Донецкой области, однако пилоты 47-й отдельной механизированной бригады провели эффективную спецоперацию по уничтожению противника.