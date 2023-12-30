Усиление мобилизации в Украине: кто и как будет вручать повестки по новым правилам

Новый законопроект о мобилизации предлагает вручать повестки двумя способами — лично под подпись или через электронный кабинет призывника, рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации в Украине изменится процесс вручения повесток. Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко рассказала в комментарии "РБК-Украина", кто и при каких условиях сможет оповещать мужчин о вызовах в ТЦК и СП.

Как будут вручать повестки в Украине

По словам Екатерины Анищенко, законопроект о мобилизации предлагает вручать повестки военнообязанным мужчинам через электронный кабинет призывника или лично под подпись. Кроме этого, могут расширить круг лиц, которые будут иметь право вручить повестку лично под подпись.

"По новым предложениям в случае их принятия, повестку сможет вручать или работник полиции, или представитель военкомата", — сказала Анищенко.

Она отметила, что ранее этот вопрос не был нормирован. Сейчас предусмотрено вручение повестки при наличии двух уполномоченных лиц, а именно работника ТЦК и правоохранителя. Также вручать документ могут работодатели, работники ЖЭКов, председатели ОСМД, однако при наличии соответствующего распоряжения начальника ТЦК.

"Новыми изменениями предлагается, чтобы работники ЖЭКов, председатели ОСМД и другие, также вручали повестки под личную подпись. Это предлагается путем внесения изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении", чтобы обеспечить явку лиц призывного возраста", — добавила адвокат.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что новый проект о мобилизации должны обсудить Генштаб ВСУ и представители соответствующих комитетов и Министерства финансов. Он отметил, что будет компромиссная версия, которая будет отличаться от того, что внесло правительство.

Ранее командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко ("Ролло") сообщил, что в Украине мобилизация идет плохо из-за коррупции и непонимания самой процедуры со стороны населения. По его словам, есть случаи, когда ТЦК забирают не тех людей, которые нужны на фронте.