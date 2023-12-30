Массированный обстрел Запорожья: РФ применила ракеты "Циркон", — полиция (фото)

Российская атака на Запорожье продолжалась почти час. Враг выпустил 12 ракет, в результате попаданий есть погибшие и разрушения, рассказали в полиции.

Вооруженные силы Российской Федерации применили ракеты типа "Циркон" и крылатые "Х-101" во время массированной атаки на Запорожье 29 декабря. Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

"29 декабря в период времени с 07:30 до 08:25 захватнические войска нанесли 12 ракетных ударов по территории Запорожья. Оккупанты били ракетами типа "Циркон" и "Х-101", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что одна из ракет попала в частный сектор, в результате чего были полностью разрушены два жилых дома. Также попадания произошли и по другим объектам инфраструктуры и открытым участкам местности.

Известно о девяти погибших и 13 раненых. На месте продолжают работать правоохранители, спасатели, парамедики, психологи полиции, саперы и соответствующие профильные службы города.

В Нацполиции отметили, что под вражеский огонь также попали населенные пункты и Пологовском и Васильевском направлениях. В прифронтовых городах и селах были разрушены дома мирных жителей и повреждены хозяйственные постройки и территории домовладений.

Следователи полиции и УСБУ открыли уголовные производства, правовая квалификация военных преступлений — ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.ч. 1,2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Ракеты "Циркон": что известно

Как заявляют россияне, "Циркон" — это перспективная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной двигательной установкой. Она предназначена для поражения надводных кораблей, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, утром 29 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по мирным городам Украины. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук заявил, что оккупанты выпустили по Украине ночью и утром 29 декабря 158 воздушных целей, из которых 114 удалось уничтожить.

29 декабря председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко заявил, что во время массированной атаки на областной центр целями врага стали территории нескольких предприятий. По его словам, одну из российских ракет сбили средства противовоздушной обороны.