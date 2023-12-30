В Украине разработали "бронированные колеса": чем они помогут ВСУ на фронте (фото)

Украинские вставки в шины не уступают мировым моделям. Они произведены из материалов, которые не подвержены преждевременному разрушению, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В Украине тестируют специальные вставки в автомобильные шины для боевых пикапов. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Facebook.

"Украинская технология RunFlat — тестируем "бронированные колеса" для боевых пикапов с Brave1 (кластер для развития Defense Tech в Украине, — ред.)", — сказал Михаил Федоров.

Он отметил, что RunFlat — это специальные вставки в автомобильные шины, они позволяют ехать машине на пробитых или поврежденных колесах. По словам Федорова, это особенно актуально во время эвакуации раненых, выполнения боевого задания или доставки провизии украинским военным. В частности, бойцам не нужно будет останавливаться и подвергать себя опасности, поскольку они смогут продолжить движение к безопасному месту.

Специальные вставки в автомобильные шины Специальные вставки в автомобильные шины

Михаил Федоров отметил, что украинские вставки RunFlat не уступают мировым моделям, они произведены из материалов, которые не подвержены преждевременному разрушению. Команда разработчиков планирует запустить массовое производство и расширить модельный ряд на большие бронированные машины.

"Бронированные колеса" — лишь одна из разработок, которая поможет защитникам и защитницам сохранить самое ценное — жизнь", — добавил Федоров.

Напомним, 29 декабря младший сержант ВСУ Юрий Басюк рассказал, что в Виннице наладили производство модифицированных приборов "Цукорок", которые помогают в обнаружении вражеских дронов. Он отметил, что первую партию уже передали украинским бойцам на "горячие" участки фронта.

26 декабря стало известно, что бойцы Нацгвардии испытали новые взрывные устройства, которые можно использовать как заряд для FPV-дронов, на Запорожском направлении. В частности, состоялась проверка некоторых видов нарядов.