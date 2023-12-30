Более полумиллиона убитыми и ранеными: в Британии рассказали, что будет с ВС РФ в 2025 году

Увеличение среднесуточных показателей потерь ВС РФ в течение 2023 года может свидетельствовать о "деградации" армии врага. Для восстановления когорты высококвалифицированных и опытных воинских частей, России понадобится около 5-10 лет, рассказали в британской разведке.

В 2023 году в Украине выросло среднесуточное количество потерь Вооруженных Сил Российской Федерации по сравнению с 2022. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter) 30 декабря.

"В течение 2023 года среднесуточное количество потерь россиян (убитых и раненых) в Украине выросло почти на 300 человек в сутки по сравнению с 2022 годом", — говорится в сообщении.

Британская разведка со ссылкой на украинские власти заявила, что увеличение среднесуточных показателей может отражать "деградацию" ВС РФ. В оборонном ведомстве Британии считают, что России понадобится 5-10 лет для того, чтобы восстановить когорту высококвалифицированных и опытных воинских частей.

Если в следующем году количество РФ будет терять личный состав такими же темпами, то к 2025 году российская армия потеряет более полумиллиона человек убитыми и ранеными. Для сравнения Советский Союз потери 70 тысяч военных в девятилетней советско-афганской войне, добавили в Минобороны Великобритании.

Напомним, 29 декабря стало известно, что в течение последних двух недель были убиты по меньшей мере пять офицеров ВС РФ. Речь идет о полковнике и четырех подполковниках.

В тот же день в СМИ сообщили, что российская армия выйдет из войны ослабленной из-за огромных потерь личного состава и техники. По данным западной разведки, около 300 тысяч оккупантов были убиты или сильно ранены.