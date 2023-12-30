Самая большая атака по количеству жертв: Кличко объявил в Киеве 1 января день траура

По словам мэра столицы, спасатели продолжают разбирать завалы в Шевченковском районе и достали уже 16 тел украинцев. Спасательная операция продлится до завтра.

После массированного ракетного обстрела со стороны России в Киеве объявили день траура. Действовать он будет 1 января, о чем сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, атака противника 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирного населения страны. Более десяти человек погибли в результате ракетных ударов.

"В настоящее время 16 тел погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы", — заявил Виталий Кличко.

В связи с этим 1 января в Киеве будет объявлен день траура.

В Киевской городской военной администрации также подтвердили, что количество жертв увеличилось, а поисково-спасательная операция продолжается.

Атака на Киев 29 декабря: что известно

Утром пятницы российские оккупанты запустили по мирным городам Украины более 100 воздушных целей, что привело к разрушениям, жертвам и пострадавшим. При этом большую часть целей удалось перехватить украинской системе противовоздушной обороны.

В Киеве повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах: Подольском, Святошинском, Шевченковском и Дарницком. Также некоторые разрушения получила станция метро "Лукьяновская", однако спустя несколько часов возобновила свою полноценную работу.

"В Шевченковском районе, предварительно, есть повреждения жилого дома. Возгорание на территории гаражей ликвидировано. Также зафиксирован пожар на территории складских помещений и на нежилой застройке", — сообщали в КГВА.

Спустя сутки власти сообщили, что скончались 16 человек, но поиски людей под завалами продолжаются. Пострадали десятки граждан.

Напомним, в США рассказали, как РФ отвлекала ООН и готовила обстрел 29 декабря. Во время заседания организации россиянин жаловался на "негативные последствия" Революции Достоинства, пока российские оккупанты рассчитывали траекторию движения ракет и дронов для массированного обстрела Украины, как рассказал один из представителей Вашингтона.