"В условиях плохой видимости": ВСУ поразили российскую бронетехнику с помощью FPV-дрона (видео)

Украинские бойцы из 97-його батальона 60-й ОМБр и 21-й ОМБр точно отработали по российскому бронетранспортеру. В результате враг понес потери среди личного состава и военной техники.

Украинские военные поразили российский БТР вместе с десантом с помощью FPV-дрона в условиях плохой видимости. Об этом сообщили в пресс-службе 97-го отдельного механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады в Telegram.

По врагу удачно отработали 97-й батальон 60-й ОМБр и 21-я ОМБр.

"Точное попадание FPV-дроном в БТР противника с десантом в условиях плохой видимости", — говорится в сообщении бригады.

Бойцы опубликовали видео с беспилотного летательного аппарата. В сумерках и во время тумана украинский дрон обнаружил возле лесопосадки две машины врага вместе с российскими военными. FPV-дрон нанес точный удар по одному из БТР, в результате чего оккупанты понесли потери среди личного состава и военной техники.

Напомним, 29 декабря стало известно, что в районе Серебрянского лесничества в Луганской области бойцы Волынской бригады теробороны отбили вражеский штурм. В результате Вооруженные силы Российской Федерации понесли потери, а именно 23 оккупантов погибли, еще 80 — получили ранения. Украинские бойцы уничтожили четыре единицы российской бронетехники, повредили еще две машины, также удалось "затрофеить" танк. Кроме этого, были уничтожены БМП, две единицы МТ-ЛБ и еще две — повреждены.

В тот же день сообщалось, что на Купянском направлении украинские военные уничтожили колонну вражеской бронированной техники. Удар артиллеристов по противнику корректировал украинский беспилотный летательный аппарат.