"Передали горячие поздравления": в ВМС ВСУ показали, как уничтожили целый взвод РФ (видео)

Защитники продолжают последовательно ликвидировать российскую "пресловутую" 810 отдельную бригаду МП. На этот раз досталось механизированному взводу на бронетранспортерах.

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Украинские морпехи уничтожили целый взвод 810 отдельной бригады морской пехоты РФ. Деталями и кадрами с передовой поделилась 27 декабря пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Во время очередного "штурма" пресловутой 810 бригады МП ЧФ РФ украинские морские пехотинцы традиционно передали мышебратьям горячие поздравления", — говорится в публикации.

В ВМС уточнили, что "отправили за российским кораблем" российский механизированный взвод на БТР-82А. Пресс-служба подчеркнула, что операция на фронте получилась результативной благодаря "мощной, слаженной работе" аэроразведки, экипажей FPV-дронов и сразу нескольких группировок.

К уничтожению вражеского взвода приложили свою руку бойцы:

роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Совы";

подразделения "Курьеры апостола Петра" 36 ОБрМП;

501 отдельного батальона морской пехоты;

смежных подразделений.

"Слава морской пехоте Украины", — добавили в ВМС.

Почему 810 бригада МП РФ — "пресловутая"?

В сентябре в ISW информировали, что 810 отдельную морскую пехотную бригаду Черноморского флота РФ фактически полностью разбили. Соответствующее заявление об успехах защитников под Запорожьем сделали в ГУР. Аналитики отмечали, что вражеская группировка уже не впервые понесла значительные потери, но ее каждый раз восстанавливают.

Также осенью, в ноябре, ВСУ ударили по концертному залу, в котором проходил "праздник" оккупантов. Тогда именно бойцы вражеской 810 бригады должны были торжественно получать награды за свои достижения в Украине.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором украинский танк устраивает сюрприз для оккупантов в Марьинке. Машина дерзко ворвалась на окраину города и вплотную расстреляла вражеские позиции.