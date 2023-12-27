"Передали палкі привітання": у ВМС ЗСУ показали, як знищили цілий взвод РФ (відео)

Захисники продовжують послідовно ліквідовувати російську "горезвісну" 810 окрему бригаду МП. Цього разу дісталось механізованому взводу на бронетранспортерах.

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Українські морпіхи знищили цілий взвод 810 окремої бригади морської піхоти РФ. Деталями та кадрами з передової поділилась 27 грудня пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"Під час чергового "штурму" горезвісної 810 бригади МП ЧФ РФ українські морські піхотинці традиційно передали мишебратьям палкі привітання", — йдеться у публікації.

У ВМС уточнили, що "відправили за російським кораблем" російський механізований взвод на БТР-82А. Пресслужба підкреслила, що операція на фронті вийшла результативною завдяки "потужній, злагодженій роботі" аеророзвідки, екіпажів FPV-дронів та одразу декількох угрупувань.

До знищення ворожого взводу доклали свою руку бійці:

роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Сови";

підрозділу "Курʼєри апостола Петра" 36 ОБрМП;

501 окремого батальйону морської піхоти;

суміжних підрозділів.

"Слава морській піхоті України", — додали у ВМС.

Чому 810 бригада МП РФ — "горезвісна"?

У вересні в ISW інформували, що 810 окрему морську піхотну бригаду Чорноморського флоту РФ фактично повністю розбили. Відповідну заяву про успіхи захисників під Запоріжжям зробили у ГУР. Аналітики зазначали, що вороже угрупування вже не вперше зазнало значних втрат, але його щоразу відновлюють.

Також восени, у листопаді, ЗСУ вдарили по концертній залі, в якій проходило "свято" окупантів. Тоді саме бійці ворожої 810 бригади мали урочисто отримувати нагороди за свої досягнення в Україні.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилось відео, на якому український танк влаштовує сюрприз для окупантів у Мар’їнці. Машина зухвало увірвалась на околиці міста та впритул розстріляла ворожі позиції.