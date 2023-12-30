Не Patriot: чем Украина могла бы сбить бомбардировщик Ту-22М3, о котором писали в соцсетях

С-200 — это зенитно-ракетный комплекс, который имеет дальность поражения до 300 км. По мнению журналистов Forbes, только он потенциально мог бы сбить российский бомбардировщик.

В социальных сетях была предварительная информация, что во время ударов ракетами по Украине был сбит стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Если заявления правдивы, то сбить их могла только одна система. Об этом сообщает Forbes.

В случае если украинская противовоздушная оборона действительно планировала сбить российский стратегический бомбардировщик, то это можно было бы сделать только одной системой — С-200. По мнению автора, исключительно этот советский ЗРК мог бы сделать подобное.

Скриншот украинского телеграм-канала о неподтвержденной информации о сбитии Т-22М3

С-200 — это комплекс, который был создан для защиты городов и военных баз от американских высотных бомбардировщиков. Ракеты В-860 и В-880 длиной более 10 метров и весят по восемь тонн. Пусковые установки батареи могут медленно двигаться вместе с радарами. Радиолокационная станция "Дубрава" и П-15М2 могут фиксировать и усиливать полученный сигнал. Радиус действия первой РЛС составляет 600 км, а второй — 128 км.

Благодаря мощным зенитным ракетам, в последней модификации ЗРК способен поражать цель на расстоянии до 300 км и на высоте до 40 км. При идеальных условиях противоракета имеет еще большую дальность. Она будет даже больше, чем у ЗРК Patriot с ракетой PAC-2. Она имеет радиус до 180 км.

Пока неизвестно, сколько в Украине есть ЗРК С-200, и какие ракеты к ним есть в наличии. По некоторым слухам, Болгария могла передать Киеву часть своих зенитно-ракетных комплексов С-200. Российский Ту-22М3 приблизился достаточно близко к украинской границе, чтобы потенциально попасть в зону действия советского комплекса. Однако Украине для поражения надо было бы подтянуть большой комплекс к границе, чтобы выйти на прямой пуск.

Стоит добавить, что Воздушные силы не подтвердили информацию об обезвреживании бомбардировщика Ту-22М3.

Напомним, 19 августа в Минобороны РФ заявили о перехвате ракет С-200, которые якобы запустила Украина.

30 декабря OSINT-расследователь показал, что РФ нарисовала силуэты истребителей на авиабазе в Приазовье.