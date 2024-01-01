Хуситы снова атаковали суда в Красном море. Компания Maersk остановила трафик (инфографика)
По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, власти Ирана должны помочь остановить нападения йеменских хуситов, поскольку они издавна поддерживают их.
Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы атаковали контейнеровоз Maersk с ракетами и небольшими лодками. Об этом сообщило в воскресенье 31 декабря агентство Reuters.
Это, по информации издания, побудило компанию Maersk приостановить все рейсы через Красное море. Один из крупнейших в мире грузоперевозчиков заявил 31 декабря, что задержит все транзиты через этот район на 48 часов после того, как судно Maersk Hangzhou было поражен ракетой около 17:30 в субботу, 30 декабря.
"Экипаж судна Maersk Hangzhou в безопасности, на борту судна не было обнаружено никаких признаков возгорания, судно продолжило путь на север, в Порт-Суэц", — сообщила судоходная компания.
Вместе с тем представитель хуситов заявил, что группа совершила нападение, потому что экипаж корабля отказался прислушаться к предупредительным сигналам. Он сказал, что 10 военнослужащих-хуситов "погибли и пропали без вести" после того, как их лодки подверглись нападению американских войск в Красном море.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что его вертолеты потопили три из четырех лодок после ответа на сигналы бедствия, а четвертое судно скрылось.
Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби отказался сообщить, какие варианты обсуждаются и рассматривает ли Вашингтон возможность нанесения превентивного удара.
"Мы публично дали понять хуситам, мы ясно дали понять нашим союзникам и партнерам в регионе в частном порядке, что мы серьезно относимся к этим угрозам", — уточнил Кирби.
Атака на судно Maersk Hangzhou была последним нападением хуситов, которые с ноября терроризируют суда в Красном море, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинской исламистской группировке ХАМАС.
Изменение трафика в Красном море
Нападения йеменских боевиков-хуситов нарушили мировую торговлю: крупные судоходные компании выбирают более длинный и дорогостоящий маршрут вокруг африканского мыса Доброй Надежды, а не через Суэцкий канал, через который проходит около 12% мировой торговли.
США, которые начали операцию Operation Prosperity Guardian, еще 19 декабря заявили, что более 20 стран согласились участвовать в усилиях по защите судов в водах Красного моря недалеко от Йемена. Однако нападения продолжаются, и союзники США неохотно присоединяются к коалиции, причем почти половина из них не заявляют о своем присутствии публично.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в воскресенье, 31 декабря, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом он подчеркнул: Иран должен помочь остановить атаки хуситов в Красном море.
"Я ясно дал понять, что Иран разделяет ответственность за предотвращение этих атак, учитывая их давнюю поддержку хуситов", — заявил Кэмерон в соцсети X, добавив, что нападения "угрожают жизням невинных людей и мировой экономике".
19 декабря Пентагон объявил о начале операции Prosperity Guardian против иранских прокси в Йемене.